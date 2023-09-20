نوع شوكولاتة يساهم في صحة القلب والهيكل العظمي

محمد اسماعيل - القاهرة - نصحت الإرشادات الصحية لجامعة ميتشغان بتناول 28 جراماً من الشوكولاتة الداكنة يومياً، نظرا لأنها توفر حوالي نصف ما يحتاجه الجسم من المغنسيوم، على الرغم من أنها تحتوي على دهون وسكريات.

ويعد المغنسيوم من أكثر المعادن وفرة في الجسم، ويوجد أكثر من 50% منه في الهيكل العظمي، وفق ما أورد موقع "ليفينغ سترونغ".

كما أنه يساهم في أكثر من 300 تفاعل كيميائي داخل الجسم، وخاصة تلك التي تشارك في عملية التمثيل الغذائي التي تحول الطعام إلى طاقة.

بالإضافة إلى إنه ضروري أيضاً للعضلات والأعصاب، بما في ذلك تنظيم معدل ضربات القلب، إلى جانب مساعدة جهاز المناعة على الاستمرارية.

وإلى جانب المغنسيوم تحتوي الشوكولا الداكنة على مضادات للأكسدة والكوليسترول الجيد، ما يساعد على تقليل خطر الالتهابات على القلب، وخفض نسبة الكولسترول الضار، وتقليل احتمال جلطات الأوردة.

وتعتبر الشوكولاتة داكنة إذا كانت نسبة مواد الكاكاو الصلبة فيها 60% أو أكثر، وفي هذه الحالة يوجد فيها قليل من السكر والحليب.

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