ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟.. خبير تغذية يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الخبز بشكل يومي، جزء من النظام الغذائي والروتين اليومي لأكثر من 90% من الناس، إذ أن البعض لا يمكنه الاستغناء عنه في الطعام، لكن قد يلجأوا للتوقف عنها في بعض الأوقات بسبب الحمية الغذائية أو تجنب مخاطر الإفراط فيها، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز.

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟

نصح محمد عفيفي، خبير التغذية بالمعهد القومي الأغذية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن تناول الخبز أمر عادي، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة التقليل منه، إذ يعتبر من مصادر الطاقة المهمة للجسم ويفضل التقليل منه، حتى يعمل على ضبط مستويات السكر في الدم، وتقوية الجهاز المناعي، والتقليل من خطر تسوس الأسنان.

التوقف عن تناول الخبز

وأضاف أن الخبز له بدائل كثيرة من الحبوب والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل الذي يحتوي على البروتين، ويحذر الأطباء من الإفراط فيها بسبب النشويات العالية: «يجب تناول الخبز باستمرار، لكن مع التنظيم، والبدائل تكون معها الخبر، لكن بقلة، إذ أنه دون تنظيم يسبب المخاطر الصحية، والتوقف يسبب أزمات ومخاطر صحية من الانتفاخ بشكل كلي، والشعور بالألم وتراجع الالتهاب».

حذر من الامتناع عن تناول الخبز، لما يسببه من مشكلات صحية كبيرة تتمثل من: «فقدان الوزن بشكل مبالغ فيه وبصورة سريعة، والتأثير على هرمونات بالشبع والجوع، والتعرض لهبوط في الدورة الدموية، وإنه عند التوقف عن تناول الخبز يفقد الجسم الكثير من الماء، مع تخزين الكربوهيدرات في الجسم، وفقدان كميات كبيرة من الماء».

بدائل طبيعية

التوقف عن تناول الخبز يعمل على فقدان ملحوظ في الوزن، ولكنه غير صحي، إلا أن الأمر قد يتطلب إيجاد بدائل حتى لا ينعكس الأمر على صحتك ويسبب مشكلات مرضية مع التقليل، إذ يجب على الإنسان أن يؤمن حاجة جسمه من الألياف فيتناول كمية كافية من الفاكهة والخضراوات لصحة أفضل، مع تناول العناصر التالية:

- السلطة الخضراء.

- تناول البروتين الحيواني من تناول اللحوم الحمراء.

- تناول الأسماك.

- تناول البروتين النباتي من الفول والعدس والحمص.

- تناول الفواكه الغنية بالألياف، وذلك للشعور بالشبع، كالخيار والخس.

- تجنب تناول النشويات.