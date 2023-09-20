مع اقتراب العام الدراسي.. نصائح لتجنب إصابة الأبناء بالإنفلونزا

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع اقتراب بداية العام الدراسي، هناك بعض النصائح التي يجب أن تتبعها كل أم مع أبنائها، منعًا للإصابة بالإنفلونزا والفيروسات، التي تنتشر بسبب العادات الخاطئة، لذا يجب تغذية الأطفال بشكل سليم، وتهوية المنزل باستمرار.

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض النصائح والعادات الصحية، التي يجب أن تعلمها الأم لأبنائها:

نصائح لتجنب الإصابة بالإنفلونزا

يجب أن يغطي الأبناء الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

يجب أن تعلم الأم أبناءها، الحرص بصفة مستمرة على غسيل اليدين وتطهيرها، إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

هناك بعض العادات التي يفضل الابتعاد عنها، لمنع انتقال العدوى، وانتشار الأمراض والفيروسات، خاصة المصافحات أو العناق أو القبلات، لأنها قد تكون سببًا في نقل متحورات فيروس كورونا، والابتعاد عن أماكن التجمعات، خاصة تلك التي ينتشر فيها المدخنون.

التغذية الجيدة للأطفال

يجب أن تحرص على تغذية ابنها بطريقة صحية، لأنها تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش.

يفضل أن تعمل ربات البيوت على تهوية الغرف والصالات.

من العادات الصحية التعرض لأشعة الشمس حوالي 15 دقيقة، ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر.

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة الرياضة من العادات التي يجب أن يواظب عليها كل شخص، لأنها تعمل على تعزيز المناعة، وتوفير المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، وهناك علاقة بين عدد خطوات المشي والوقاية من أمراض العصر.

يجب الحصول على جرعات التطعيم، ضد الإنفلونزا وذلك للحماية منها، وتغيير مسار العدوى بكورونا لو حدثت، خاصة لدى المسنين وذوى الأمراض المزمنة، والحوامل والأطقم الطبية.