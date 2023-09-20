في ذكرى وفاتها.. ما المرض المتسبب في وفاة الفنانة تحية كاريوكا؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تركت بصمة كبيرة في الرقص الشعبي، وأسست مدرسة فنية حملت اسمها، دخلت عالم السينما والتليفزيون، ومثلت مصر في بلاد كثيرة بفنها، فالفنانة تحية كاريوكا، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم، دخلت عالم الرقص والفن وهي فى سن صغير بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها بعد وفاة والدها، وتقرر الهروب ومغادرة مسقط رأسها بمحافظة الإسماعلية، لتنضم إلى إحدى فرق الرقص الشرقي، وبعد مشوار طويل في عالم الرقص والتمثيل، أصيبت بجلطة رئوية حادة، أدت إلى وفاتها في مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 1999.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أبرز المعلومات التي وردت عن مرض الإصابة بالجلطة الرئوية الحادة، وذلك حسب ما قاله الدكتور أحمد السماني، استشاري أمراض الصدرية.

أسباب وأعراض الإصابة بالجلطة الرئوية الحادة

- يمكن أن تكون جلطة الرئة في شريان الرئة أو انتقلت إليه من أحد أوردة الجسم.

- الجلطة تسبب انسداد في شريان الرئة.

- تأتى هذه الجلطة غالبًا من أحد أوردة القدمين أو البطن.

- الإصابة بجلطة الرئة لا تتوقف على كبار السن فقط، بل يمكن صغار السن أحيانًا.

- العديد من الأسباب يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بجلطة الرئة منها التدخين، السمنة، البقاء دون حركة لفترة طويلة، وقد تكون عوامل وراثية.

- أما عن أعراض الإصابة بالجلطة الرئوية ألم على أحد جانبي الصدر، ارتفاع في درجة الحرارة، ضيق التنفس، سرعة ضربات القلب، السعال المصحوب بالدماء، هبوط في ضغط الدم.

ولتجنب الإصابة بمرض الجلطة الرئوية، لابد من الابتعاد عن التدخين، وممارسة الرياضة بشكل مستمر، فضلا عن إتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على وزن صحي.

السيرة الذاتية تحية كاريوكي

ودخلت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، للسينما والمسرح بعد شهرتها فى الرقص وذلك بمساعدة «سليمان باشا نجيب»، وكانت بداية شهرتها عام 1940 بعد تقديمها «رقصة الكاريوكا العالمية» في عرض من عروض فرقة «بديعة مصابني»، وبعد ذلك لازم اسم الرقصة اسمها وأصبحت تحية كاريوكا، وفي عام 1973 ابتعدت عن الأضواء بسبب زيادة وزنها، واضطرت للسكن في غرفة على السطح فى حارة شعبية بعدما خسرت أموالها، بجانب معاناتها من وجود مياه بيضاء على عينيها.