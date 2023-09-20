ظنوا أنها حامل.. عادت من شهر العسل مريضة بورم في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيبت امرأة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد عودتها من شهر العسل بورم في المخ.

وبدأت القصة عندما عانت "هيلين هانيمان" بعد عودتها هي وزوجها من شهر العسل من الرؤية النفقية والصداع النصفي.

وبعد ذلك ذهبت البالغة من العمر 36 عامًا إلى الطبيب الذي أخبرها أنها مصابة بالاكتئاب.

وبعد أن انتقل العروسان إلى منزلهما الجديد بدأت هيلين تشعر بالتعب، وفي البداية، افترض زملاؤها أنها حامل، ولكن كشف اختبار الحمل عكس ذلك، وفق ما أرود موقعي "news18" و"timesnownews".

وبعد إجراء بعض الفحوصات، أخبر الطبيب الزوجين أنها تعاني من ورم في المخ.

وقالت هيلين إنه تم تشخيص إصابتها بالاكتئاب، ووصف لها الطبيب مضادات الاكتئاب، ولكنها لم تتناولها أبدًا.

وبعد أسبوع، شعرت بألم في صدرها ثم أصيبت بنوبة الصرع الأولى ونقلت إلى المستشفى، بعد أن أصيبت بنوبة أخرى.

وقالت: "اتصل زوجي بالإسعاف وبعد 8 دقائق وصلت السيارة ودخلت إلى المستشفى وقيل لي الأطباء إنني مصاب بورم في دماغي".

وبعد فحص دماغها، أخبرها الأطباء أنها لو لم تحدث النوبات لها، لكانت ماتت في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

وخضعت هيلين لعملية جراحية لمدة 11 ساعة، واكتشف الأطباء أنها مصابة بورم نجمي من الدرجة الثالثة، وبعد ذلك، خضعت لخمس جلسات من العلاج الكيميائي و33 جلسة من العلاج الإشعاعي.

وبعد ذلك أصيبت بتسرب دموي في دماغها، ما أدى إلى الحد بشكل كبير من حركتها وقدرتها على التحدث أو الكتابة.

وأوضحت هيلين أنها لم تتمكن من التعرف على أي شخص أو التحدث بشكل صحيح.

وأضافت إن صحتها كانت تتدهور بسرعة كبيرة لدرجة أن والديها شعرا بأنها ستموت.

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