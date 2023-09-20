انهيار زوج شاهد ولادة زوجته: "أنا اتصابت بمرض ذهاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، رفع رجل أسترالي دعوى قضائية ضد المستشفى بعد أن شاهد زوجته تلد طفلا عبر عملية قيصرية، مدعيا أن ذلك تسببت في إصابته بمرض ذهاني.

ورفع "أنيل كوبولا" الدعوى بعد عدة سنوات من العملية الناجحة، موضحا أن التجربة أدت إلى انهيار زواجه، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

والذهان اضطراب عقلي خطير يؤدي إلى تغيير عميق في القدرة العقلية للفرد ويجعله يفقد الاتصال بالواقع ولا يمكنه التمييز بين ما هو حقيقي وبين الهلاوس التي يسمعها أو الأوهام التي يشعر بها.

ويمكن أن يحدث في أي عمر، على الرغم من أنه نادر جدًا عند الأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، ويصاحب الذهان مضاعفات خطيرة، تشمل الرغبة في إيذاء النفس والانتحار وتعاطي الكحول والمخدرات، وفقا لـ"webmd".

وفي المستندات المقدمة لدعم دعواه، قال إنه تم السماح له بمراقبة الولادة، وأثناء القيام بذلك، رأى الأعضاء الداخلية لزوجته ودمها.

علاوة على ذلك، يدعي كوبولا أن المستشفى مسؤولة عن دفع تعويضات له".

وطالب في الدعوة القضائية بتعويضات من مستشفى النساء الملكي في ملبورن بجنوب شرق أستراليا بمبلغ مليار دولار أسترالي، أي ما يعادل أكثر من 642 مليون دولار أمريكي.

والعملية القيصرية هي الولادة الجراحية للطفل من خلال شق يتم إجراؤه في بطن الأم ورحمها.

وهناك العديد من الأسباب الطبية التي قد تؤدي إلى إجراء عملية قيصرية وتشمل: وضع الجنين غير الطبيعي أو معدل ضربات القلب أو مشاكل المخاض، أو حجم الطفل الكبير أو الالتهابات أو مخاوف أخرى.

وهناك مخاطر مرتبطة بهذا الإجراء، بما في ذلك العدوى والنزيف والجلطات الدموية وإصابة المثانة أو الأمعاء.

ويُسمح للنساء في كثير من الأحيان أن يتواجد شريكن أو أحد أفراد أسرتهن في الغرفة أثناء خضوعهن لعملية قيصرية، حتى يتمكنوا من مشاهدة ولادة الطفل الجديد ودعم الأم.

وقالت المستشفى: "إنها لم تنتهك حقوقه ولم يتعرض كوبولا لأي إصابة حقيقية بسبب العملية القيصرية التي لاحظها". ولكن رفض القاضي جيمس جورتون الدعوى.

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