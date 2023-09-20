تعاني من الإسهال بعد تناول الطعام؟ إليك الأسباب والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من الأشخاص التي تعاني الإسهال بعد تناول الطعام، وتعد من الحالات الشائعة التي يراها البعض أنها حالة مؤقتة لا تستدعي العلاج أو القلق، ولكنها قد تكون علامة على مشكلات صحية إهمالها يهدد حياتك.

لذا نتعرف على أسباب الإسهال بعد تناول الطعام وطرق العلاج، حسب ما ذكره موقع "Verywellhealth".

سوء امتصاص السكر

يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في هضم السكريات الموجودة في الأطعمة، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بالإسهال، وبنسبة كبيرة تعد تلك المشكلة مرضاً وراثياً.

الاضطرابات الهضمية

الاضطرابات الهضمية عبارة عن رد فعل ينتج من جهاز المناعة تجاه البروتين الذي يسمى الغلوتين، لذا يعاني الأشخاص من الإسهال ولكن يكون مصاحباً له رائحة كريهة.

التهاب الأمعاء

التهاب الأمعاء هو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يقوم جهاز المناعة بربط البكتيريا الضارة في الأمعاء، وينتج عن ذلك الإصابة بالإسهال بالإضافة إلى أعراض أخرى ومنها آلام البطن، والذهاب المتكرر إلى الحمام

سرطان القولون

عادة ما ينتج عن سرطان القولون الإصابة بالإمساك، ولكن يمكن للسوائل أن تبدأ في التراكم إذا كان براز متصلباً ومن ثم يمكنه أن يؤدي إلى سد الأمعاء لفترة طويلة، لذا يمكن أن يتسبب الالتهاب في إطلاق جدران الأمعاء للسوائل التي تجعل البراز يتحول إلى الإسهال، وبالتالي يشير إلى الإصابة بسرطان القولون، وخاصًة بعد المعاناة من الإسهال الشديد بعد تناول الطعام.

علاج الإسهال بعد تناول الطعام

1- الحفاظ على رطوبة الجسم لتعويض ما يتم فقدانه من السوائل الموجود في الجسم، للوقاية من الجفاف.

2- تناول المشروبات المهدئة للمعدة، والتي تعمل على التخفيف من آلامها ومن أبرزها الزنجبيل.

3- تناول الأطعمة التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تساعدك على التخلص من الإسهال.

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك حيث تعمل على تخفيف الإسهال والتقليل من الأعراض المصاحبة له من خلال توازن البكتيريا في الأمعاء، من الأطعمة الغنية بها الزبادي والكابوتشا، والخبز المخمر.

5- القيام بتمارين تساعد على الاسترخاء، حيث يمكن أن يكون التوتر من الأسباب الرئيسية من خلال الإشارات التي يبعثها الدماغ إلى الأمعاء، وأبرزها التنفس العميق وإرخاء عضلات الجسم بشكل تدريجي، ما يساعد المعدة على إبطاء عملية الإخراج.

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