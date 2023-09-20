أطعمة ومشروبات تحسن الحالة المزاجية وتساعد على التخلص من القلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أسماء العمدة

القلق والتوتر من المشاعر الطبيعية التي يمر بها الجميع من وقت لآخر، ولكن قد تصبح مزعجة ومسببة للمشاكل إذا استمرت لفترة طويلة.

هناك العديد من الطرق للتخلص من القلق والتوتر، ومنها ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، ويمكن أن يكون للنظام الغذائي أيضًا تأثير كبير على الحالة المزاجية والشعور بالقلق.

خبير التغذية العلاجية حازم علي يقدم في تصريحه لـ"الخليج 365"، 5 أطعمة صحية يجب تناولها بشكل متواصل لتقليل الشعور بالتوتر والقلق.

البابونج

يساعد على التقليل التوتر والقلق فهو يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات الذي يسببه القلق والتوتر، ويحتوي على مادة السيرتونين والدوبامين التي تساعد تقليل نسبة التوتر والاكتئاب ايضًا.

الأفوكادو

يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، لكي يتم الحفاظ على العقل والمخ بشكل جيد، لذا يعتبر من الأطعمة التي تقضي على الاكتئاب.

المشروم

المشروم من الأطعمة التي تكافح على انتهاء الاكتئاب والتخلص منه بشكل كبير، وقد يعتقد بعض الأطباء بأن المشروم يحتوي على سيلوسيبين، وهي مادة كيميائية تجعل الشخص في مزاج مستقر.

الخضروات

تتميز الخضروات التي يتم تناولها يوميًا، لاحتوائها على حمض الفوليك أسيد، الذي يرتبط نقصه في الجسم بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والتوتر ويساعد أيضًا على دعم صحة الجهاز الهضمي فقط.

الأسماك

يمكن الحصول على فيتامين أوميجا 3 من الأسماك بشكل كبير، مثل السلمون والرنجة والماكريل والسردين،ويجب تناوله مرتين في الأسبوع

المكسرات

تتميز المكسرات باحتوائها على عناصر غذائية تعمل على تخفيف التوتر، مثل فيتامين ب المركب ويجب تناولها بشكل معتدل وننصح بعدم الإفراط فيها ويسبب زيادة الوزن.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نباتية مضادة للأكسدة، قد تسمح لك بالتكيف بشكل أفضل مع المواقف العصيبة التي يمكن أن تؤدي إلى القلق وتقلب المزاج.

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