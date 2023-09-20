كنوز صحية في البصل الأخضر.. أساسي في فقدان الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل أنت من مُحبي البصل الأخضر؟، ربما اعتدت تناوله على طاولة الإفطار، أو بجانب بعض الأكلات كالأسماك المملحة، والعدس والبقوليات الشهيرة، دون أن تعرف فوائده التي لاتعد أو تحصى، إذ يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية والجمالية أيضًا، التي تجعله واحدا من أهم الخضروات على طاولتك، على الرغم من أن موطنه الأصلي هو آسيا، ويشتهر بنكهته اللاذعة إلا أن له شعبية كبيرة في الدول العربية بسبب قيمته الغذائية العالية.

كنوز صحية في البصل الأخضر

ويرصد «هُن» في السطور التالية، الفوائد والقيمة الغذائية للبصل الأخضر.

فوائد البصل الأخضر على الصحة

بحسب ما ذكرت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، لـ«هُن» فإن البصل الأخضر يمتلك قدرة عالية على محاربة الكثير من الأمراض، وعلى رأسها خفض مستوى السكري في الدم، خاصة إنه يحتوي على مركبات الكبريت، المحفزة لإنتاج الأنسولين في الجسم، كما إنه خضروات غنية بالألياف مما تحسن من عملية الهضم، فضلًا الكاروتينات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية وصحة العيون».

وأوضحت «شعير» أنّ البصل الأخضر مضاد للفيروسات والبكتيريا، كما إنه يقوي المناعة وصحة القلب، ويقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

كما يحتوي البصل الأخضر على فيتامين أ، المساعد في تقليل السعرات الحرارية في الجسم، فضلًا عن حمض الفريوليك ومادة الكيرسيتين، ما يساعد في تقليل الوزن.

فوائد البصل الأخضر

يعد البصل الأخضر كنز معادن وفيتامينات وألياف غذائية ومضادات أكسدة، تجعله واحدا من أهم الخضروات التي تحتوي على فوائد صحية بالغة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية فوائد البصل الأخضر، وفقًا للموقع الطبي «webmd».

البصل الأخضر يساعد في خفض الوزن

- يحتوي البصل على 32 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام، إذ يعد اختيار صحي مناسب لأي نظام غذائي أو رجيم لخفض الوزن.

- يعوض البصل الأخضر الجسم عن كل المغذيات الدقيقة التي يمكن أن تفتقر لها أنظمة الرجيم المختلفة، إذ يعد أساسي لأي وجبة ريجيم أو نظام غذائي.

- يقوي البصل الأخضر جهاز المناعة، ويعطيه دفعة خاصة في الشتاء.

- يحتوي البصل الأخضر على ألياف غذائية، وبالتالي يقوي صحة الجهاز الهضمي بكل مراحله ومكوناته.

يساعد البصل الأخضر على نضارة البشرة.

يعالج البصل الأخضر تورم القدمين.

يعد البصل الأخضر مضاد التهابات قوي جدا.

يساعد البصل الأخضر في الوقاية من الأنيميا.

يحافظ البصل الأخضر على صحة العين والوقاية من ضعف النظر والضمور البقعي.

يساعد البصل الأخضر على الوقاية من السرطانات خاصة سرطان البروستاتا و سرطان الثدي.

يعزز البصل الأخضر صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يقلل الكوليسترول الضار.

يساعد البصل الأخضر في الحفاظ على صحة العظام والوقاية من هشاشتها لأنه غني بالكالسيوم وفيتامين ك الذي يساعد على امتصاصه.

يحافظ البصل على مستويات السكر في الدم، فهو أنسولين طبيعي.

البصل الأخضر غني بتلك العناصر:

ألياف.

كالسيوم.

بوتاسيوم.

مغنسيوم.

حديد.

بروتين.

منجنيز.

حمض الفوليك.

فيتامين د، سي، ك.

هل للبصل الأخضر مشكلات؟

وفقًا لما ذكره الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، في تصريح سابق لـ «هُن» فهناك فئات تمنع من تناول البصل الأخضر، وهم من يتناولوا أدوية سيولة لسبب أو لآخر، كونه غني بفيتامين k، وهو ما يعكس تأثير تلك الأدوية، لأنه يساعد على تجلط الدم بشكل أسرع.