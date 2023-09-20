آخر ما كتبته دينا الشربيني بعد وفاة والدتها: «اللهم اجمعني بها في جنتك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن تعيشها الفنانة دينا الشربيني بعد وفاة والدتها عقب وفاة والدها منذ شهور، ونعتها بكلمات مؤثرة معبرة عن قوة علاقتها، وكتبت كلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر ماكتبته دينا الشربيني بعد وفاة والدتها: «فقيدة قلبي»

«فقيدة قلبي» بهذه الكلمات نعت الفنانة دينا الشربيني والدتها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك قائلة: «إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي».

بهذه الكلمات نعت «الشربيني» والدتها، فلم يمر سوى 5 شهور على فقدان والدها الأمر الذي أدخلها في حالة من الحزن، لتعيش نفس المعاناة التي مرت بها دنيا وإيمي سمير غانم بعد رحيل والديهم، ليكن ذلك الأمر بمثابة اختبارًا آخر تعيشه دينا الشربيني في حياته.

آخر عمل شاركت فيه دينا الشربيني

وكانت الفنانة دينا الشربيني، رثت والدها الراحل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ونشرت الفنانة، صورا لوالدها الراحل مصحوبة بأغنية حسين الجسمي: «فقدتك يا أعز الناس»، وعلقت عليها: «فراق الأب صعب أوي ربنا يرحمك ويصبرني ويصبر كل حد فقد أبوه أو حد عزيزعليه، يا رب من فضلكم ادعوله هو بجد إنسان طيب أوي وكان بيحب الخير لكل الناس».

سبق وقدمت الفنانة دينا الشربيني حالة فنية رائعة، عبر مشاركتها في مسلسل «كامل العدد» الذي حقق نجاحًا كبيرًا، الذي كان من المقرر أن تقدم الموسم الثاني منه، وكانت قد نعت الفنانة عبر حسابها الرسمى رحيل الفنان أشرف مصيلحي، إلى جانب تقديمها واجب العزاء لشهداء زلزال لمغرب الذي راح ضحيته الآف الأشخاص والمصابين.