مشروبات تساعدك على التخلص من الحموضة في دقيقة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعاني كثيرون من اضطرابات في الجهاز الهضمي، مما ينتج عنه العديد من الأمراض كارتجاع المرئ المسبب للحموضة، فكيف نقضي عليه بمشروبات طبيعية فعالة؟

وإليكم أبرز المشروبات التي تساعد على التخلص من الحموضة بشكل سريع، وفقا لما جاء بموقعي "healthline"، "ndtv".

ماء جوز الهند

يعد ماء جوز الهند من المشروبات الغنية بالكربوهيدرات، والإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم، وأيضا الماغنسيوم، مما يعمل على موازنة درجة الحموضة بالمعدة.

عصير الليمون والزنجبيل

يساعدك عصير الليمون والزنجبيل المغلي في تحسين عمليات الجهاز الهضمي، وسرعة الهضم، مما يقلل من حدوث حموضة.

خل التفاح

يعد خل التفاح من المشروبات الحامضية، وبالرغم من ذلك فهو محارب جيد للحموضة، فشرب القليل منه مع ماء دافئ يساعد في سرعة الهضم مما يقلل إرتداد الحمض.

ماء الشمر

يساعد ماء الشمر في تهدئة الالتهاب وإرخاء العضلات، ويساعد في تحسين عملية الهضم مما يمنع حدوث حموضة.

الحليب

يعد الحليب من مهدئات الجهاز الهضمي، ولكن يشترط أن يكون الحليب خالي أو قليل الدسم، ويساعد أيضا في منع عملية ارتجاع الحمض المريئي.

عصير الجزر

الجزر من الخضروات التي تحتوي على مكونات قلوية، والتي تعمل على موازنة حمض المعدة الزائد الذي يسبب حرقة المعدة.

اقرأ أيضا:

4 فئات ممنوعة من تناول كبد وقوانص الدجاج- هذا ما يحدث لهم

سيدة تعاني من أعراض خفية كشفت إصابتها بسرطان خطير

أبراج تفضل تناول حلوى المولد بشراهة.. هل أنت منهم؟

عامل توصيل يبصق على الطعام أمام منزل العميل (فيديو)

خبيرة تكشف: هذه الأبراج تتأثر بالحسد والعين بسهولة