الامارات | سجن مديرة حضانة أميركية بعد وفاة طفل بالمخدرات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجه امرأة من نيويورك تهمتين مرتبطتين بالقتل والمخدرات، بعد وفاة طفل يبلغ عاماً واحداً تسمماً بالفنتانيل داخل حضانة تتولّى إدارتها، بالإضافة إلى تعرّض ثلاثة أطفال آخرين لإصابات خطرة.

وأُوقفت غراي مينديز (36 عاماً) خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما تلقّت هيئة الطوارئ بلاغاً يفيد بفقدان عدد من الأطفال وعيهم داخل حضانة «ديفينو نينو» في برونكس. وأفادت الشرطة بأنها عثرت داخل دار الحضانة على كمية كبيرة من الفنتانيل، بينها كيلوغرام مخبأ بين سجادات لعب الأطفال. ونُقل أربعة أطفال دون سن الثالثة إلى المستشفى، فيما توفي أحدهم لاحقاً. وقال فرانك تارنتينو من وحدة مكافحة المخدرات، في بيان، إنّ «موت الطفل وتسمم الآخرين بالمخدرات هما أسوأ كابوس لأي والدين، ويُشكلان مؤشراً إلى الخطر الذي يشكله الفنتانيل على سكان نيويورك».