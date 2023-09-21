الامارات | طلاب من دبي يصنعون صندوقاً ذكياً لفرز القمامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمع طلاب من الجامعة الكندية في دبي بين الذكاء الاصطناعي والميكاترونكس والروبوتات الاجتماعية لتطوير حل مبتكر لفرز النفايات المنزلية بسرعة ودقة. ويُعد الصندوق الذكي، المعروف باسم «مصنف القمامة الآلي الاجتماعي»، نتاج مشروع تعاوني بين طلاب من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا؛ وإدارة الصحة العامة.

وتم إنشاء هذا الحل القائم على الذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين برفيق تفاعلي وجذاب لدعم التخلص من النفايات، وقد تم ابتكاره للمرة الأولى من قبل طالب هندسة شبكات الكمبيوتر، جهاد الجاغوب، وطالب الصحة العامة، عبدالله سليمان.

وتم تصميم الصندوق الذكي وتطويره بدعم من زملائهما من طلاب التكنولوجيا والصحة العامة، حيث يهدف إلى سد الفجوة بين البشر والتكنولوجيا، ما يجعل إدارة النفايات مهمة أكثر جاذبية ويمكن الوصول إليها، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع الجهاز وتقديم مدخلات حول نوع النفايات التي يتخلصون منها.

وفي معرض شرحه للإلهام والتكنولوجيا وراء الحل، قال جهاد: «في كثير من الأحيان، لا يقوم الناس بفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، أو يضعون العناصر في سلة المهملات الخطأ. وهدفنا تحسين نتائج فرز القمامة القابلة لإعادة التدوير، وفي نهاية المطاف، رؤية هذه الصناديق الذكية مثبتة في جميع أنحاء دبي». وتابع زميله المطور محمد، قائلاً: «يستخدم نظام الكشف عن النفايات المعتمد على الكاميرا خوارزميات متقدمة للتعرف إلى الصور لتحديد العناصر بسرعة ودقة، ما يتيح التعرف إلى الزجاجات والعلب والمواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير بدقة ملحوظة».