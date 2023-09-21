الامارات | شركة فرنسية تتولى تنظيف الفضاء من الفضلات لتجنب الحوادث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم شركة «دارك» الفرنسية الناشئة إزالة المخلفات الفضائية التي تحمل خطراً على «البنى التحتية» الفضائية، على ما أفاد بيان للشركة أمس.

وتبدي الشركة المتخصصة في «حماية الفضاء وأمنه» رغبةً في تَوَلّي «مسألة ضرورية» تتمثل في تنظيف الفضاء الذي يرتفع فيه خطر تسجيل اصطدامات بسب المخلفات.

وتأسست «دارك» عام 2021 على أيادي كلايد لاهين وغيّوم أوفان، وهما رجلان ثلاثينيان عملا سابقاً في شركة «ام بي دي ايه» المصنّعة للصواريخ.

وترصد الوكالة الفضائية الأوروبية ما يزيد على 36 ألف قطعة من الحطام يزيد حجمها على 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى ملايين من القطع الأخرى الأصغر حجماً التي تدور حول الأرض. وأوضح كلايد لاهين أن «الكميات الكبيرة من الحطام الفضائي ليست المشكلة الوحيدة، إذ يكمن الخطر في وجود أجسام في الفضاء لا قدرة على التحكم فيها».

ولجمع هذه المخلفات، أشارت «دارك» إلى أنها ابتكرت «نظاماً يتيح الوصول إلى أي نقطة من المدار السفلي في أقل من 24 ساعة، لسحب المخلفات الخطرة».

وتتم هذه العملية من خلال صاروخ صغير يُثبّت فوق طائرة معدلة. ثم يقلع الجهاز من المطار مع التصاق الصاروخ الصغير بمقصورته، قبل أن ينفصل عنه عند الوصول على علو مرتفع، وعندها يشعل محركاته ويتّجه نحو الفضاء. ومن المرتقب إجراء أول تجربة في عام 2028.