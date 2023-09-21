الامارات | جائزة حمدان للتصوير و«سفاري بارك» يؤطّران روائع دبي الطبيعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي «هيبا»، و«دبي سفاري بارك» عن نتائج سلسلة مسابقات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة التي تعكس ثمار الشراكة بينهما سعياً لفتح آفاق جديدة أمام عشاق تصوير الطبيعة ومحاكاة بيئة الحياة البرية والاحتكاك المباشر مع مجموعة متنوّعة من الحيوانات المفترسة والأليفة والنادرة.

وتناولت سلسلة المسابقات ثلاث فئات، مسابقة ملفات المصورين التي تمّ استلام مشاركاتها على موقع الجائزة الرسمي ومسابقة منصة إنستغرام للصور المنفردة، حيث اشتملت على ثلاثة موضوعات هي «حيواني المفضّل، الطيور فقط، حركة الحيوان»، فيما اختصّت المسابقة الثالثة بالمقاطع الإبداعية القصيرة لمنصة إنستغرام reels. وحازت السلسلة إعجاب وتفاعل مجتمعات المصورين واستقبلت آلاف المشاركات، وعَكَسَت قائمة الفائزين تفوقاً آسيوياً مستحقاً بفوز أربعة مصورين من الفلبين واثنين من الهند ومصور واحد من باكستان. وتمثَّل الحضور العربي في ثنائية سورية كانت بعدسة المصورة فاتن الصالح والمصور غيث بايزيد، بجانب المصور الأردني محمد نايف قاسم.

وأعرب علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، عن سعادته «بالنتائج النوعية للشراكة الاستراتيجية مع (دبي سفاري بارك)، والتي نجحت بتسليط الأضواء على روائع الطبيعة والحياة البرية والحيوانات المختلفة، ومتعة اصطياد الكاميرا لمشاهد تحبس الأنفاس وتُعزّز تشويق الجمهور لخوض التجربة».

وأضاف بن ثالث: أن «الجائزة تواصل أداء دورها في نشر ثقافة التصوير وتعزيز دور الفنون في التواصل مع الطبيعة والحياة الفطرية، كما أن تنويع أساليب الفرص وفئات المسابقة أمام موهوبي الفنون البصرية كان تحدياً ممتعاً وأنتج أعمالاً أسعدت الجمهور ورفعت مستوى الاهتمام بهذه الكائنات والبيئة التي يعيشون فيها».

من جهته، ثمّن مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي أحمد الزرعوني «النتائج المميزة التي حققتها مسابقات التصوير الفوتوغرافي المتنوّعة، والتي تؤكد الشراكة الناجحة بين جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي و(دبي سفاري بارك)، وحرص الطرفين على دعم هواة تصوير الطبيعة والحياة البرية، وتقديم الدعم الكامل لهم لتشجيعهم على مواصلة التميز والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات». وأضاف «يسعدنا نجاح المسابقات بتسليط الضوء على الطبيعة والبيئة والحياة البرية والفطرية في إمارة دبي بأسلوب مباشر بعدسات المشاركين المبدعين، ما يبرز الوجهات السياحية الفريدة والجاذبة في الإمارة، ويفتح الفرص المستقبلية لمحبي التصوير للمشاركة في النسخ المقبلة من الجائزة».