هل المرأة في حالة الولادة دعوتها مستجابة؟.. مستشار المفتي يوضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من الأمور المتعارف عليها بين النساء أنّ دعوة المرأة أثناء الولادة مستجابة، إذ ينبغي علينا أن ندعو الله في السرَّاء والضرَّاء، ونتوسَّل إليه في الشدَّة والرَّخاء، ونلجأ إليه في الكُرب؛ فإنَّ الدعاء عبادة؛ فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ رواه الترمذي، لذلك ينبغي على الحامل عندما يشتدُّ عليها ألم الولادة وتتعسَّر ولادتها أن تلجأ إلى الله ليجيب الله دعائها ويسهل عليها ولادتها.

للمرأة ساعة الولادة دعاء مستجاب

ويقول الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، في لقاء تليفزيوني سابق على قناة «الناس»، إنّ النصوص العامة تقول إنّ أي إنسان في موقف شدة يكون أدعى لإجابة الدعاء، خاصة وأنّ المرأة وقت الولادة تعاني من ألم شديد لا تطيق تحمّله بسبب خروج روح من الروح: «الست في ساعة الولادة بتكون لا طايقة سما ولا أرض من شدة الألم، وفي الوقت ده هي في حالة اضطرار لا حالة اختيار» واستشهد بقوله تعالى: «أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ».

وأضاف المستشار السابق لمفتي الجمهورية أنّ المرأة إذا وصلت إلى حالة الاضطرار إذا لجأت لربها حقيقة استجاب دعائها بمقتضى هذه الآية المذكورة: «الست وهي بتولد بتكون في مأزق شديد، زي الإنسان لما بيكون في الحرب وساعة المطر مبسوط بنزول المطر ويعرف نعمة الله في نزول المطر، والإنسان في وقت السحر ويقوم لله عز وجل، في مواطن شتى اللي جت كلها إجابة الدعاء، ومنها المرأة ساعة الولادة ومش شرط في خلال 40 يوم لكن ممكن ربنا يستجيب الدعاء في أي وقت».

وأشارت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إلى أنّه يجوز في هذا الموطن الدعاء من المرأة التي تضع أو من المحيطين بها بما تيسر من الأدعية والأذكار المأثورة في رفع الضرر أو غيرها؛ لما روي: «أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أَمر أم سَلمَة وَزَيْنَب بنت جحش رضي الله عنهما أَن يأتيا فَاطِمَة رضي الله عنها لما دنا ولادها، فَيقْرَآ عِنْدهَا آيَة الْكُرْسِيِّ، و﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، ويعوِّذاها بالمعوِّذتين» أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة).

آيات قرآنية وأدعية يستحب قراءتها في الولادة

وأجازت دار الإفتاء أن المرأة لا بأس بأن تقرأ هذه الآيات من القرآن:

- ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]. أواخر سورة البقرة.

- ﴿اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: 8].

- ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر: 11].

- ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78].

كما أجازت دار الإفتاء المصرية أن تدعو المرأة في ساعة الولادة بهذه الأدعية:

- «اللهم أسألك حُسْن الخُلُق وهَوْن الطَّلْق، يا خالق النفْس من النفْس، يا مُخَلِّص النفْس من النفْس، يا مُخْرِجَ النفْس من النفْس، خلِّصني».

- «اللهم يا مسهِّل الشديد، ويا مليِّن الحديد، ويا مُنْجِز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أَدفَعُ ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله».

- «اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزَنَ سَهْلًا».

- «يا حي يا قيُّوم برحمتك أستغيث».