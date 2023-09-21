ليلى عدنان طفلة «الكبير أوي» تحتفل بزفافها.. كيف تغيرت ملامحها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الجزء الثاني من مسلسل «الكبير أوي» إلى جوار النجمين أحمد مكي ودنيا سمير غانم، شقت طريقها إلى عالم الشهرة والنجومية، حيث لم يكن عمرها يتخطى حينها الـ12 عاما، لتترك بصمة حينها لدى الجماهير، بخفة دمها وتمثيلها التلقائي.

الطفلة سو في مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. كيف تغيرت ملامحها؟

ليلى عدنان، التي فاجأت متابعيها بحفل زفافها خلال الساعات القليلة الماضية، لتظهر بعد نحو 10 سنوات من عرض أول أجزاء المسلسل الكوميدي الشهير بملامح مختلفة تماما، بعد أن بلغت عامها الـ23.

«الطفلة سو»، هكذا كان اسم الشخصية التي جسدتها ليلى عدنان في مسلسل الكبير أوي، حيث احتفلت بحفل زفافها، بعد نحو عامين من إعلان خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني في حفل عائلي داخل منزلها حينها.

مَن هي ليلى عدنان عروس الوسط الفني التي جسدت دور الطفلة سو في مسلسل الكبير أوي؟

وشاركت ليلى عدنان في أكثر من عمل فني بعد ظهورها في مسلسل الكبير أوي، أبرزها مسلسل شارع عبد العزيز مع عمرو سعد، وفيلم بنات العم بطولة أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، فضلا عن ظهورها في مسلسل «على كف عفريت» من بطولة خالد الصاوي.

كانت آخر أعمال الفنانة ليلى عدنان هو ظهورها في مسلسل حي السيدة زينب من بطولة سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، والذي تزامن مع نفس عام خطوبتها، التي لم تقدم أي أعمال فنية بعدها.