ملك الأردن يلبي طلب طفل إحدى الفرق الغنائية.. الحكاية بدأت بورقة في زفاف ولي العهد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لمحات خاطفة أظهرت الطفل الصغير وهو يعطي العاهل الأردني الملك عبد لله الثاني ورقة صغيرة منذ ثلاثة أشهر من الزفاف الملكي الأردني لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، كان بطل المشهد هو الطفل إبراهيم الذيابات أصغر المشاركين في مراسم الحفل؛ ثم في الساعات الأخيرة عاد ذكر الصبي مرة أخرى في الصحف وذلك بعد هدية قيمة قدمها الملك عبدلله الثاني للفرقة التي يعمل فيها الصغير والتي كانت تلبيًة لمطلبة في ورقة العُرس.

لحظة خاطفة وعودة من جديد

منذ 3 أشهر في حفل زفاف ولي عهد الأردن خطف إبراهيم الذيابات، أصغر أعضاء فرقة الرمثا الغنائية، الأضواء بعد أن قدّم ورقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أثناء سلامه عليه في مراسم مأدبة العشاء؛ والتقطت الصحف صورة للصغير، وحينها أخذ الملك تلك الورقة الصغيرة ووضعها في جيبه وكانت تعكس أمنية الطفل في أن يصبح لهم وسيلة نقل بدلًا من التجوال بدون وسيلة نقل والإرهاق، وبحسب موقع سكاي نيوز قال «يزيد» أحد أعضاء الفرقة، عن هوية الطفل ومحتوى الورقة التي سلمها للملك، وقال إن الطفل إبراهيم أبو الشيخ الذيابات، 9 سنوات، وهو أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا، قام بتسليم الملك ورقة طلب فيها حافلة لمساعدة الفرقة في فعالياتها.

حافلة نقل هدية الملك

في صورة عمَّ فيها الفرح على الصغير وأسرته وأعضاء الفرقة، ظهرت حافلة بيضاء كُتب عليها «فرقة غزلان الرمثا الفنية»، والتي انتشرت بدورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن؛ خاصًة صورة الطفل إبراهيم الذيابات وهو يتسلّم رفقة زملائه أعضاء الفرقة الحافلة كهدية من الملك عبد الله الثاني إلى الفرقة وشكر خاص للطفل، وقال الطفل إبراهيم الذيابات لموقع سكاي نيوز:«إن الفرحة التي يشعر بها لا يمكن وصفها، وأن هذه اللفتة من الملك تعني له الكثير، في كل مكان أصبح الجميع يناديني بـ «طفل العرس»، أصبحت شخصية عامة في المدينة بشكل خاص والأردن بشكل عام، كنت متأكدا من أن الملك سيجيب طلبي، فأنا شعرت بأنني كنت أطلب من والدي، والملك لم يخيبني».