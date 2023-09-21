5 عادات خاطئة تسبب الإصابة بتليف الكبد.. إليك روشتة الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين الحين والآخر، يتعرض كثير إلى الإصابة ببعض الأعراض التي تنذر بوجود مشكلة في الكبد، خاصة في حالة المداومة على تناول الأطعمة السريعة وإهمال شرب المياه وعدم الحفاظ على نظام غذائي صحي، وهناك بعض العادات اليومية التي قد تعرض الأنسجة للتلف، ويجب تجنبها للحفاظ على صحة الكبد.

نصائح لحماية الكبد

أوضح الدكتور ياسر الحصري، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، في حديثه لـ«الوطن»، بعض النصائح التي يجب اتباعها لحماية الكبد من التلف، كونه يساعد على تنقية الجسم من السموم، وإنتاج العصارة الصفراء التي تساعد في هضم الطعام:

- يجب غسل الفاكهة والخضروات قبل تناولها، وتجنب استنشاق المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية.

- ممارسة الرياضة تحمي الإنسان من العديد من الأمراض، ومنها مرض الدهن الكبدي، فضلا عن ضرورة اتباع نظام غذائي مناسب للحفاظ على وزن صحي لتجنب الإصابة بالسمنة.

- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع أي فرد آخر، قد تحمل شفرات الحلاقة ومقصات الأظافر وفرشاة الإنسان، ميكروبات.

- أخذ التطعيمات اللازمة للوقاية من الإصابة بالتهاب الكبد أ، وب،.

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون قبل وبعد تحضير الطعام.

نظام غذائي يعزز من صحة الكبد

- القهوة، تعزز صحة الكبد، فبضعة أكواب من القهوة يوميا تقلل من الإصابة بأمراض الكبد بما فيها تليفه والسرطان.

- الشاي، غني بمضادات الأكسدة ويساعد على تحسين مستويات إنزيمات الكبد ويقلل من ترسيب الدهون.

- العنب، يحتوي على العديد من المركبات النباتية التي تفيد صحة الكبد.

- المكسرات، تحتوي على دهون صحية، ومضادات أكسدة، وفيتامين هـ.

- الأسماك الدهنية، تحتوي على أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهابات وتحمي من أمراض الكبد والقلب.