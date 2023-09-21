طريقة عمل بيف ستروجانوف.. أفضل الأطباق الجانبية للعشاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البيف ستروجانوف، من أكثر أنواع الأطعمة والأطباق التي يفضلها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بأكثر من وصفة، إذ يمكن تحضيرها للأطفال وللأسرة كطبق جانبي على مائدة العشاء.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل بيف ستروجانوف، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي والشيف نادية السيد، اللواتي يقدمن وصفات سهلة غير مكلفة وتتناسب مع ربات المنازل وغير تقليدية.

طريقة عمل بيف ستروجانوف

المقادير

-لحم مقطع شرائح

- مشروم مقطع شرائح

بصل مقطع شرائح رفيعة

ثوم مهروس

- كريمة الطبخ

زيت نباتي

عصير الليمون

دقيق

ملح

فلفل أسود

قرفة

بقدونس مفروم

طريقة عمل بيف ستروجانوف

- الخطوة الأولى يتم إحضار حلة على النار مع تسخين الزيت، ثم إضافة البصل، والثوم، والتقليب حتى يتغير لونهم للأصفر.

- الخطوة الثانية هي إضافة شرائح اللحم وتقليبها من وقت إلى آخر حتى تمام النضج.

الخطوة الثالثة هي إضافة المشروم المقطع مع تتبيله بالملح، مع التوابل المختلفة من الملح والفلفل الأسود والقرفة والتقليب المستمر.

الخطوة الرابعة هي رش الدقيق وتقليبها جيدا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

الخطوة الخامسة هي وضع الكريمة على الخيط ويتم تقليبها من وقت لآخر حتى تمام الغليان.

الخطوة السادسة هي وضع الحلة على النار وإضافة عصير الليمون إليها، ومن ثم يصبح الستراجانوف مع الأرز وزينيه بالبقدونس المفروم، ثم قدميه للأسرة كطبق جانبي في العشاء والعزومات.

بيف ستروجانوف للشيف نادية السيد

٥٠٠ جرام من لحم الستيك أو أى لحم طري

نصف بصلة

مشروم

3فصوص ثوم مهروسين

ملعقه كبيرة دقيق

كوب مرق اللحم

ثلاث أرباع كوب كريمة

نصف ملعقة صغيرة مستردة

نصف ملعقة صغيرة صويا صوص

ربع كوب زبادى

ملح

فلفل

طريقة التحضير

الخطوة الأولى هي تقطيع الستيك لشرائح صغيرة حتى يسهل طهيها.

الخطوة الثانية هي وضع القليل من الزيت في حلة على نار هادئة.

الخطوة الثالثة هي وضع قطع الستيك في الزيت وتقليبها لحد ما تاخذ لون، حتى يتم إخراجها من الزيت.

الخطوة الرابعة هي تقطيع نصف بصلة كبيرة من البصل الأبيض، ننزل بالبصل في نفس الحلة مع ملعقتين زبدة وتقليبها حتي يذبل البصل ويأخذ لون خفيف.

الخطوة الخامسة هي إحضار نحضر كيس مشروم وتقطيعه شرائح ثم إضافته للبصل، ونقلبهم مع بعض جيداً مدة 8 دقائق.

- الخطوة السادسة هي إضافة ثلاث فصوص من الثوم مهروسين، وتقليبهم مع المشروم والبصل لمدة دقيقة، ثم يتم إضافة ملعقة الدقيق ونقلبهم.

- الخطوة السابعة هي إضافة كوب مرق اللحم ونقلب جيداً.

- الخطوة الثامنة هي إضافة ثلاث أرباع كوب من الكريمة ثم إضافة نصف ملعقة صغيرة صويا صوص، نصف ملعقة صغيرة من المستردة، ونقلب.

- الخطوة التاسعة هي إضافة رشة ملح ورشة فلفل، نضيف ملعقتين من الصوص الموجود في الحلة لربع كوب من الزبادي ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم إضافة الزبادى للصوص في الحلة، مع تقليبهم جيدا ونتركهم حتى تمام الغليان.

- الخطوة الأخيرة هي إضافة قطع الستيك في الصوص، ونتركه يغلي لمدة خمس دقائق، ثم قدمي البيف ستروجانوف مع الرز المصري أو الباستا لأسرتك.