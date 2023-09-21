منها عصير الليمون.. مشروبات تساعد في تخفيف أعراض جرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

جرثومة المعدة عدوى بكتيرية تصيب المعدة والأمعاء الدقيقة، ويمكن أن تسبب أعراضًا مثل ألم المعدة وحرقة المعدة والغثيان والقيء.

وهناك العديد من العلاجات المتاحة للتخلص من جرثومة المعدة، ومنها الأدوية المضادة للبكتيريا، ولكن هناك أيضًا بعض المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتحسين عملية الشفاء، بحسب الدكتور حازم علي استشاري التغذية العلاجية، في تصريحه لـ"الخليج 365".

عصير الليمون

عصير الليمون هو مشروب غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد على مكافحة الالتهابات، كما أنه يساعد على تقليل الحموضة ويحسن عملية الهضم.

الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد على تقليل أعراض التهابات المعدة، ويمكن أن تساعد أيضًا في تخفيف الغثيان والقيء.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد على تقليل أعراض التهابات بطانة المعدة، كما أنه يساعد على تقليل الحموضة ويحسن عملية الهضم.

البابونج

تساعد مشروبات البابونج على تهدئة المعدة وتقليل الالتهابات، كما أنه يساعد على تخفيف التوتر والقلق الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض بكتيريا المعدة.

الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب نشط ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تقليل أعراض التهاب المعدة والقرحة.

نصائح مهمة:

1- يجب عليك تناول نظام غذائي صحي ومتوازن

2- الإقلاع عن التدخين.

3- تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والحارة والحامضة.

4- عليك تناول الدواء الذي وصفه الطبيب لك.

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