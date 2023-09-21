"الغضب يؤذي الكبد".. كيف تؤثر العواطف على أعضاء الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العواطف تؤثر في كل جوانب حياتنا، بما في ذلك أفكارنا وسلوكنا وعلاقاتنا وصحة أجسامنا، حيث يمكن أن تؤدي المشاعر الشديدة إلى تغيرات فسيولوجية تؤثر على أعضاء الجسم.

وترتبط العواطف بالعديد من الأعضاء في الجسم، بما في ذلك القلب والرئتان والجهاز الهضمي والغدد الصماء.

كما تؤدي المشاعر الشديدة، مثل القلق والخوف والغضب، إلى تغيرات في وظيفة هذه الأعضاء.

على سبيل المثال، يؤدي القلق إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، والخوف إلى تضييق الأوعية الدموية، والغضب إلى زيادة إفراز الأدرينالين.

وفيما يلي نوضح لكم تأثير العواطف على أعضاء الإنسان، وفق ما أورد موقع "تايمز أوف إنديا".

الفرح "القلب":

يرتبط القلب بمشاعر الفرح والإثارة والفرح هنا لا يشير إلى فكرة الرضا، بل إلى الانفعال والتحفيز الزائد، لذا فإن الإفراط في الإثارة يسبب الأرق وخفقان القلب.

الغضب "الكبد":

تسبب مشاعر الغضب إيذاء الكبد ويعتقد أن هذه المشاعر يتم تخزينها في الكبد والمرارة التي تحتوي على الصفراء.

كما أن الغضب يسبب الصداع وارتفاع ضغط الدم الذي يؤثر بدوره على المعدة والطحال.

الحزن أو القلق "الرئتان":

من المعروف أن الحزن والقلق يؤثر في الرئتين، وكذلك الأمعاء الغليظة.

وهذه المشاعر تسبب التعب وضيقا في التنفس أو التهاب القولون التقرحي.

الخوف "الكلى":

إذا شعرت بالخوف بشكل عميق ولفترة طويلة من الزمن، فقد يبدأ في التأثير في كليتيك بطريقة ضارة، وهذا ما يفسر الرغبة في التبول عند الشعور بالخوف وخاصة الأطفال.

​التفكير"الطحال":

التفكير يستنزف طاقتك ومن المعروف أن هذه المشاعر الكئيبة تؤثر في الطحال وتسبب الخمول وقلة التركيز.

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