حلوى المولد النبوي.. فئات ممنوعة من تناولها لهذا السبب المهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حلوى المولد النبوي من أهم الطقوس للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتُعد أيضا رمزا للفرح والاحتفال ووسيلة لنشر البهجة والسعادة بين الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك فهناك فئات ممنوعة من تناولها، تكشفها لنا الدكتورة مروة شُعير، خبيرة التغذية والباحث الأول بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

-مرضى السرطان بشكل عام.

- مرضى أنيميا الفول، يجب عليهم الامتناع عن أي نوع من حلوى المولد خصوصا التي تحتوي على المكسرات.

- مرضى السكري ممنوعون من تناول الملبن، ويمكن تناولها في نطاق محدود جدا يتناسب مع أدوية السكري.

- مرضى مقاومة الإنسولين.

- مرضى السمنة المفرطة والأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً لإنقاص الوزن.

- الأشخاص بعد العمليات الجراحية.

- أصحاب الجهاز المناعي المنخفض.

نصحت مروة الأشخاص جميعهم سواء الأصحاء أو المرضى بضرورة تناولها بحذر شديد وأكل كميات قليلة.

واختتمت حديثها قائلة: "يفضل تناولها بعد وجبة غذائية متكاملة على سبيل المثال: وجبة الإفطار التي تحتوي على بروتين وخبز بلدي ونسبة من الألياف، ويجب الابتعاد عن تناولها بعد أذان المغرب أو على معدة فارغة".

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