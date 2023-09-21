عبر فمه.. رجل هندي يثير الجدل بإطعام تمساح بطريقة خطر للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بينما يحافظ معظم الأشخاص على مسافة آمنة من الحيوانات المفترسة الخطيرة اتخذ رجل هندي نهجا مختلفا وجريئا.

تداول مقطع فيديو على منصة "تويتر" يظهر رجلا يطعم تمساحاً باستخدام فمه.

وفي المقطع الذي انتشر على نطاق واسع يمكن رؤية الرجل وهو يحمل قطعة من اللحم في فمه ويسخر من التمساح، وفق ما أورد موقع "تايمز ناو نيوز".

ويقوم التمساح بعدة محاولات لانتزاع اللحم، ما يجعل الرجل يتراجع إلى الماء في كل مرة لتجنبه.

وبعد لحظات من التوتر قدم الرجل اللحم في نهاية الأمر إلى التمساح.

وبعد ذلك رفع الرجل وجه التمساح إلى أعلى وقبل المنطقة الموجودة أسفل فكه السفلي ثم تركه.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "رجل فقد عقله".

وقالت أخرى: "كيف يتعامل مع التمساح بهذه الطريقة الجريئة".

وأضاف شخص آخر: "هذا الرجل عرض حياته للخطر".

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