في اليوم العالمي للزهايمر.. لماذا تعتبر النساء أكثر عرضه للإصابة بالمرض؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم اليوم 21 سبتمبر، باليوم العالمي للزهايمر، والذي يعتبر واحدا أكثر الاضطرابات شيوعًا، والتي يتعرض لها الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، حيث يتطور مع الوقت محدثا اضطراب في الدماغ، وهو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف، والذي يؤثر بشكل تدريجي على نمط الأشخاص، ويقيد حريتهم ويجعلهم غير قادرين على التواصل مع المحيطين بهم، فضلًا عن نسيان أسمائهم وتفاصيل حياتهم.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن مرض الزهايمر والفئات الأكثر عرضة للإصابة به، والسبب والأعراض التي تُنذر بالإصابة بهذا المرض وكيف يمكن التعامل معه، وفق موقع«مايو كلينيك»الطبي.

أعراض الإصابة بمرض الزهايمر

الاكتئاب.

فقدان الاهتمام بالأنشطة.

الانسحاب الاجتماعي.

التقلبات المزاجية.

فقدان الثقة بالآخرين.

الغضب.

السلوك العدواني.

التغيرات في عادات النوم.

الهذيان.

فقدان القدرة على التحكم في النفس.

الأوهام.

أسباب الإصابة بالزهايمر

ومن بين الأسباب التي تشير للإصابة بمرض الزهايمر، يمكن أن تكون متلخصة في النقاط التالية:

- التاريخ العائلي والجينات.

- الإصابة بمتلازمة داون.

- الإصابة بما يسمى الاختلال المعرفي المعتدل.

- أنماط النوم السيئة.

- التقدم في العمر والإصابة بأمراض الشيخوخة.

الفئة الأكثر عرضة للزهايمر

وأثبتت الدراسات والأبحاث، بأن النساء هن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، خاصة اللواتي تجاوزت أعمارهن الستين والسبعين، والعاملات، إذ يتعرضن لضغط عصبي كبير يؤثر على الذاكرة، كونهن يصبحن غير قادرات على النوم بأريحية، بخلاف التوتر الدائم والبحث عن فرص معيشية أفضل، وفق موقع«bbc».

النساء أكثر عرضة للإصابة

وسبق وأن أُجريت دراسة على أكثر من 16 ألف شخص في السويد، ووجدت أنه بدءًا من سن السبعين والثمانين تقريبًا، كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال بالعمر ذاته.

وحدد الدكتور محمود منصور، استشاري الأمراض العصبية، أسباب تعرض السيدات للزهايمر عن الرجال، خلال حديثه لـ«هُن»، قائلًا: «يؤثر الضغط النفسي على إمكانية تعرض المرأة للاصابة للشيخوخة والزهايمر المبكر، بخلاف طبيعة الأطعمة التي تتناولها، والإصابة بالأمراض المناعية الذاتية التي تؤثر على الجهاز المناعي، خاصة الحمل والولادة، بجانب قلة ممارسة الرياضة، والسمنة المفرطة والتدخين، وارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم، مع الإصابة بارتفاع ضغط الدم».