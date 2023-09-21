مشاهد من جنازة والدة دينا الشربيني.. بكاء هستيري وحضن وداع أخير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لحظات حزينة عاشتها الفنانة دينا الشربيني في جنازة والدتها التي توفيت مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض، وجاءت الوفاة بعد رحيل والدها بـ 5 أشهر فقط.

جنازة والدة دينا الشربيني

وظهرت الفنانة دينا الشربيني في حالة انهيار، أثناء تشيع جثمان والدتها، وسط مساندة من أصدقاءها ونجوم الوسط الفني، كيث رافقت جثمان والدتها، وأخذت تقرأ آيات من القرآن.

حضور نجوم الفن

حرص عدد كبير من نجوم على حضور جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني، إذ كان في مقدمة الحضور، أحمد صلاح السعدني، ومحمد ممدوح، والفنانة ريهام عبد الغفور، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان مجدي بدر، وعمرو منسي، مدير مهرجان الجونة السينمائي.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن والدة دينا الشربيني، ومنهم الفنانة ريهام عبدالغفور، التي أعلنت خبر الوفاة خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلةً:«إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفيت إلى رحمة الله تعالى ليلى السيد عبدالله التمامي، والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني، وكل من ريهام المندوه ونشوى المندوه ويوسف المندوه، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان».

وعلقت الفنانة نسرين أمين على منشور دينا الشربيني، وكتبت: «سلام ونور ورحمة لروحها وربنا يصبر قلبك» وأيضا نعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس والدة دينا الشربيني وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، قلبي عندك ياحبيبتي، ربنا يصبرك ويربط على قلبك، في الجنة ونعيمها بإذن الرحمن» وغيرهم من نجوم الوسط الفني.

وبكلمات مؤثرة ودعت الفنانة دينا الشربيني والدتها بعد وفاتها، إذ كتبت منشورا عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها».

علاقة دينا الشربيني بوالدتها

علاقة مميزة كانت تجمع بين الفنانة دينا الشربيني بوالدتها، والتي تحدثت عنها في إحدى اللقاء التلفزيونية، وقالت: عندما أصبحت ممثلة كانت والدت تستعين بأصدقائها في المنزل لمشاهدتها: «لما بقيت ممثلة ماما بقت بتجيب صحابها وتتفرج عليّا وتتبسط أوي».

في إبريل الماضي، فقدت الفنان دينا الشربيني والدها، وخرج جثمانه من مسجد المشير طنطاوي.