أطمعة ومشروبات للحفاظ على صحة الكلى.. تناولها باستمرار لجسم صحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتأثر صحة الجسم بالطعام الذي نتناوله، سواء بالإيجاب أو السلب، لذا يجب الحرص على تناول نظام صحي لتغذية الجسم وتحسين أداء الأعضاء الحيوية، وأهمها الكلى، فهو المسئول عن التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة عن حاجة الجسم، وإعادة امتصاص المواد الغذائية من الدم.

وتستعرض «الوطن» بعض الأطعمة والمشروبات التي تفيد الكلى بشكل كبير وتحسن قدرتها على العمل، بحسب الدكتور أيمن قدرة، استشاري أمراض الكبد.

أطعمة ومشروبات مفيدة للكلى

- الفواكه والخضراوات

الفواكه والخضراوات تحتوي على الفتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، ومضادات الأكسدة، والتي تعمل على تعزيز الصحة العامة، وصحة الكلى، وهي مصدر للبوتاسيوم الذي يعد عنصر مهم لخفض ضغط الدم.

- الثوم

العديد من الناس لا يتناولون الثوم بشكل أساسي سوى في بعض الوجبات أثناء إعدادها، دون دراية أن الثوم له فوائد لا تعد ولا تحصى، فتناول الثوم بشكل منتظم يفيد صحة الكلى بشكل كبير، لأنه غني بشكل طبيعي بمضادات الأكسدة، ويساعد الثوم أيضا على خفض ضغط الدم المرتفع، وإفادة الجسم بشكل كبير وتعزيز الصحة العامة.

- الماء

يقلل الماء من الإصابة بحصوات الكلى بشكل كبير، فشرب الماء يعمل بشكل رئيسي على الترطيب، ويساعد الكلى على الأداء بشكل أفضل عن طريق إزالة السموم من الجسم، فيجب الحرص على شرب كميات مناسبة من الماء يوميًا.

- التوت

التوت غني بمضادات الأكسدة، ويساعد في تقليل الالتهاب وحماية الكلى بشكل كبير، فيعمل على تحسين وظائف المناعة وانخفاض ضغط الدم، وتعزيز الدورة الدموية.

- البقدونس

يفيد البقدونس صحة الكلى، فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، كما ينظف الجسم من السموم.

طرق أخرى للحفاظ على صحة القلب

هناك طرق أخرى للحفاظ على صحة الكلى، نشرها موقع «Health Line» المتخصص في الطب والصحة، وهي ما يلي:

المحافظة على النشاط واللياقة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مفيدة، فيمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وتقليل ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، وكلاهما مهم لمنع تلف الكلى، ويمكن للمشي نصف ساعة يوميًا أن يساعد على ذلك.

مراقبة ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب تلف الكلى، وإذا حدث ارتفاع ضغط الدم مع مشاكل صحية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، فقد يكون التأثير على الجسم بشكل كبير ويؤدي إلى أضرارًا جسيمة.

الحفاظ على الوزن

يتعرض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة لخطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية التي يمكن أن تلحق الضرر بالكلى، وتشمل مرض السكري وأمراض القلب والكلى.