أبرزها شرب الماء.. نصائح مهمة لتفادي أضرار حلوى المولد على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

مع اقتراب المولد النبوي الشريف، يبدأ الجميع في شراء حلوى المولد، فالبعض يفضل شراءها كطقوس للاحتفال، والبعض الآخر يحب تناولها بكثرة، فكيف نقي صحتنا من أضرار التناول؟

نستعرض لكم مجموعة من النصائح المهمة قبل تناوله لحلوى المولد، لتفادي أضرارها، وفقا لتصريحات الدكتور عمرو ناجي، استشاري التغذية العلاجية وجراحة السمنة، لـ "الخليج 365".

- الإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، وخاصة في وقت تناول الحلوى.

- تناول خضروات وفواكه، نظرا لاحتوائها على نسب عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة، والتي تعادل مستوى السكريات القادمة للجسم.

- تناول خضروات ورقية تحتوي على نسب عالية من الألياف الطبيعية، لكي تساعد على تبطئ ارتفاع نسب السكر في الدم.

- تناول أطعمة قليلة الكربوهيدرات، في حالة تناول كميات من حلوى المولد.

ممارسة الرياضة والحركة المستمرة على مدار اليوم.

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