إشارات تخبرك بوجود قرحة بالمعدة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك إشارات إذا ظهرت عليك تخبرك بوجود مشكلات بالمعدة، تتمثل في قرح داخلية بها، لذا عليك الحذر، وعدم تجاهل أي تعب بالمعدة.

والقرح الهضمية هي قرح مفتوحة تُصيب الغشاء المبطن للمعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، ومن أكثر الأعراض شيوعًا للقرحة هي الشعور بألم داخلي في المعدة، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

كما تتضمن القرح الهضمية ما يلي:

1- قرح هضمية تُصيب المعدة من الداخل.

2- قرح الإثنى عشري تُصيب الجزء الداخلي من الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة.

الأسباب

تحدث القُرح الهضمية عندما يتسبب الحمض الموجود في السبيل الهضمي في تآكل السطح الداخلي للمعدة أو الأمعاء الدقيقة، كما يمكن أن ينشأ عن الحمض ظهور قرحة تسبب نزيف.

وهناك أسباب أكثر شيوعًا تتمثل فيما يلي:

الإصابة بأحد أنواع البكتيريا.

عدوى بكتيريا الملوية البوابية.

الاستخدام المنتظِم لبعض مسكنات الألم.

الإكثار من تناول مسكنات الألم.

الأعراض

وجود ألم حارق بالمعدة.

الشعور بالامتلاء والانتفاخ والتجشؤ.

عدم تحمل تناول الأطعمة الدهنية.

حرقة المعدة.

الغثيان.

وجود دم داكن في البراز، أو براز أسود.

صعوبة في التنفس.

عوامل الخطر

النزيف الداخلي: قد يحدث النزيف على هيئة فقدان بطيء للدم يُؤدي إلى فقر الدم.

الإصابة بسرطان المعدة.

انثقاب في جدار المعدة.

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