5 أشخاص ممنوعون من تناول الحليب.. هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الحليب من المشروبات المحببة لدى كثيرين، وذلك لمذاقه المميز واحتوائه على عديد من العناصر الغذائية، فهو مصدر جيد للكالسيوم والبروتين والفيتامينات الأخرى.

ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص ممنوعون من تناوله، لأنه يسبب مضاعفات صحية لهم، وفقًا لما ورد في موقعي "Insider"، وMedicalnewstoday".

- مرضى حساسية الحليب

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، يؤدي شرب الحليب إلى ظهور بعض الأعراض، وتشمل القيء، والإسهال، القشعريرة.

- المصابون بحب الشباب

يساعد الحليب على تحفيز مجموعة الغدد التي تنتج إفرازات البشرة الدهنية الطبيعية، ما يُزيد من تفاقم أعراض حب الشباب لدى المصابين.

- الذين يعانون حساسية الكازين

الكازيين هو بروتين موجود في الحليب، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية الكازين، فإن تناوله يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الجهاز الهضمي وفي جميع أنحاء الجسم.

- الذين يعانون عدم تحمل اللاكتوز

يسبب تناول الحليب للأشخاص الذين يعانون عدم تحمل اللاكتوز، اضطرابات بالجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ، أو الإسهال.

- مرضى زيادة الوزن

لاحتوائه على كمية عالية من الدهون، ما يجعله من المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، ما يُزيد خطر الإصابة بزيادة الوزن.

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