تسبب فوضى ومشاكل صحية.. 6 أشياء لا تُبقيها في حمام منزلك

القاهرة - سمر حسين - صحة

دائمًا ما يزدحم حمام المنزل بالكثير من الأشياء، سواء منتجات التجميل المختلفة أو الأدوية أو المناشف وبعض الأدوات الأخرى، وعلى الرغم من أن كل هذه الأشياء لها استخدامها واحتياجها المناسب، إلا أنه ومن حين لآخر تحتاج الأم أو الزوجة لإعادة النظر في الحمام لترتيبه، والتخلص من بعض الأشياء بداخله، كون بعضها قد يتسبب في حدوث مشاكل صحية، فضلًا حالة فوضى داخل الحمام.

ووفقًا لِما ذكره موقع «realsimple»، هناك 6 أشياء لا بد من التخلص منها وإخراجها من الحمام، كونها تخلق حالة من الفوضى بداخله، كما أنها في بعض الأحيان قد تكون سببًا في حدوث مشاكل وأمراض صحية لأفراد الأسرة، لا سيما الأطفال.

1- الأدوية منتهية الصلاحية

تأتي العقاقير منتهية الصلاحية، مثل الأدوية المعالجة للجروح وعلاجات التهابات الجلد، والطفح الجلدي وغيرها من المشكلات الخاصة بالعلاجات السطحية في مقدمة الأشياء التي يجب أن تتخلص منها الأم وتخرجها من حمام منزلها؛ وذلك حتى لا يستخدمها أفراد الأسرة، وتسبب لهم مشاكل وأمراض صحية، ولذلك يجب على الأم أن تعيد النظر في الركن المخصص للأدوية داخل حمام منزلها، وفحص الأدوية وتاريخ صلاحيتها، ومن ثم التخلص من تلك المنتهية واستبدالها بأخرى حديثة.

2- العبوات الفارغة

وتعتبر العبوات الفارغة داخل الحمام من ضمن الأشياء التي يجب التخلص منها، فعلى الرغم من كونها لا ينتج عنها في الغالب مشاكل أو أمراض صحية، إلا أنها تتسبب في إحداث حالة من الفوضى، ويصبح الحمام مزدحمًا دون داعي، بل وفي أحيان كثيرة لا تجد الأم مكانًا فارغًا لوضع العبوات الممتلئة.

3- إكسسوارات الحمام

دائمًا ما يكون الحمام محتويًا على بعض الإكسسوارات، مثل مضخة الصابون أو حاملة لوضع المستلزمات، وعلى الرغم من أهمية هذه الإكسسوارات، إلا أن بعضها يكون لا داعي أو أهمية له، لذا يجب على الأم التخلص من مثل هذه الإكسسوارات، لتوفير مساحة فارغة في حمام منزلها، ومن ثم استغلالها في وضع إكسسوارات أخرى.

4- المناشف القديمة

على الرغم من أهمية بل وضرورة وجود المناشف في حمام المنزل، إلا أن بعضها قد يتحول لونه إلى اللون الباهت، أو يصاب بقطع أو تمزق نتيجة لكثرة الاستخدام، لذا يجب على الأم التخلص من هذه المناشف القديمة كي توفر مساحة للمناشف الجديدة والنظيفة، حتى يشعر أفراد الأسرة بالمتعة والراحة وهم يجففون أجسادهم بعد الاستحمام أو الغسيل.

5- منتجات التجميل منتهية الصلاحية

قد تتسبب منتجات التجميل منتهية الصلاحية في إحداث المشاكل الصحية عينها التي تنتج عن استخدام الأدوية منتهية الصلاحية؛ إذ أن بعضها قد ينتج عنه ظهور الحبوب والبثور وحدوث مشكلات للبشرة؛ لذا يجب على الأم فحص منتجات التجميل المتواجدة داخل حمام منزلها من وقت لآخر والاطمئنان إلى مدى صلاحيته، وفي حال وجدت عبوة منتهية الصلاحية يجب التخلص منها.

6- منتجات لم تعجب أفراد الأسرة

الإنسان بطبعه يميل إلى تجربة منتجات جديدة من وقت لآخر، سواء كانت للتجميل أو الأدوية، وقد يعجبه بعضها ولا يحب الآخر، لذا يجب على الأم أن تتخلص من تلك المنتجات التي لا تعجب أفراد أسرتها، حتى تتمكن من توفير مساحة فارغة في حمام منزلها، ومن ثم استغلالها في غرض آخر.