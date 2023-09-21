5 نصائح هامة تخلص ابنك من الخوف نهائيًا.. تجنبي هذه الأشياء

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعد الخوف حالة مرضية يعاني منها الأطفال تحتاج تعاملًا خاصا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ بعض الخطوات التي تساعد على بناء شخصيته بطريقة صحيحة وواعيه، الأمر الذي يحتاج إلى تجربة أكثر دراية لا غنى عنها لإخراج أطفال أسوياء نفسيًا، وتستعرض «هن» بعض النصائح للتعامل الفعال مع الأبناء لزيادة طمأنتهم وتخلصهم من الخوف.

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قد يكون الخوف حالة عارضة يمر بها الطفل في أي مرحلة، ويحتاج الأمر إلى التريث للتعامل معها بشكل سليم للحفاظ على العلاقة بين الأم والابن، وزيادة الثقة بين الطرفين، لإكساب الطفل بعض الطمأنينة في حالة شعوره بالخوف مع أي موقف عابر، لذا تقدم هايدي المصري، المدربة التربوية والخبيرة النفسية بعض النصائح للتعامل مع الطفل الخائف لتهدئته وإكسابه بعض الأمان.

نصائح لمساعدة الطفل في التغلب على الخوف

- عدم السخرية بأي حال من الطفل الخائف.

- المحاولة قدر الإمكان التقليل من خوفه.

- عدم توجيه عبارات صادمة لهم بشأن «أنت صغير علشان تخاف- مفيش راجل بيخاف».

- تجنب الصراخ عليه أو محاولة تعنيفه بأي شكل من الأشكال.

-البعد عن محاولة تهديده بالمخاوف الخاصة به.

هناك بعض العادات الخاطئة التي ترتكبها الأمهات في التعامل مع الطفل، منها اللجوء لاستخدام أسلوب الكذب، إلى جانب التقليل من شأنه والعمل على الصراخ في وجهه، أو تعنيفه واصطحابه إلى النوم بسرير الوالدين.

قد يتسبب الخوف في شعور الطفل بعدم الأمان، ما يؤثر على حالته النفسية ويدفعه إلى الشعور بأحد الأمور التالية:

-التعرض لكوابيس مفزعة أثناء النوم ورؤية أشياء تسقط من الأعلى.

- الخوف من الذهاب إلى المدرسة أو الخروج للشارع.

- الإصابة بالعزلة الاجتماعية.

- الخوف من الموت.

- الخوف من فقدان شخص عزيز لديه.

- الإصابة ببعض الوساوس القهرية.