بوت فوق الركبة.. قطعة أنيقة تمنح المرأة إطلالة مثيرة في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هل تبحثين عن قطعة أنيقة تمنحك إطلالة مثيرة تنطق بالأنوثة وتريدين أن تبدين أنحف وأطول؟ بوت فوق الركبة “Overknee Boot” الذي يتربع على عرش موضة الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2023/2024، ليغازل السيقان ويمنح المرأة إطلالة مثيرة تنطق بالأنوثة.

فهذا البوت يتمتع بقصّة ضيقة تلتصق بالجسم كالجورب، مع كعب سميك وعال ليمنح المرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي من ناحية وإطلالة أنيقة من ناحية أخرى.

ويتمتع بوت فوق الركبة بالعديد من المزايا للقوام؛ حيث إنه يجعل السيقان الممتلئة تبدو أنحف، كما أنه يعمل على إطالتها بصريا، مما يمنح القوام مظهرا رشيقا وممشوقا.

ويأتي بوت فوق الركبة هذا الموسم بسيقان ذات قصّة ضيقة تلتصق بالجسم كالجورب، مع كعب سميك وعال ليمنح المرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي من ناحية وإطلالة أنيقة من ناحية أخرى، وفقا لمجلة “Elle” المعنية بالموضة والجمال.

وأشارت “Elle” إلى أن بوت فوق الركبة يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع فستان تريكو قصير أو بلوفر أكبر من المقاس "أوفرسايز"، كما أنه يتناغم مع تنورة قصيرة أو بنطال ليجن.