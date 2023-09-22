الامارات | مصري ينتحر بعد محاولته قتل طفليه بطريقة غريبة .. ولسبب أغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت منطقة منشأة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة بمصر، واقعة أليمة حيث أقدم عامل على إنهاء حياته بطريقة مأساوية عن طريق تناوله "ماء النار"، وإصابة أبنائه بذات المادة، وذلك بعد أن أقدمت زوجته على إقامة دعوى خلع ضده.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود شخص متوفى و2 مصابين من أبنائه داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة عامل بورشة وبجواره ابناه مصابان بحروق شديدة جراء تعرضهما للرش بماء النار.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم لحالة كل منهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحسب "العربية.نت" كشفت التحريات عن الواقعة أن المتوفى هو من ارتكب تلك الواقعة حيث أحضر زجاجة ماء نار وسكب منها على أبنائه، مما تسبب في إصابتهم بحروق شديدة، ثم أقدم على تناول ما تبقى من الزجاجة، مما تسبب في احتراق أعضائه الداخلية، ثم وفاته، وتبين لاحقاً أنه فعل ذلك بسبب إقامة زوجته دعوى خلع ضده، وحصولها على حكم بالنفقة من المحكمة.