بعد بتر أطراف سيدة.. طبيبة تحذر من بكتيريا قاتلة تنتقل عبر السمك البلطي النيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في الأيام الماضية انتشرت أنباء عن خضوع أم بريطانية تدعى لورا باراخاس، لعملية جراحية أدت إلى بتر أطرافها الأربعة، بعد تعرضها للإصابة بمرض مميت عن طريق تناولها وجبة من السمك البلطي، تحتوي على بكتيريا قاتلة.

وفيما يلي نكشف لكم نوع البكتيريا التي أصيبت بها السيدة لوران، وفق ما أوضحته الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" بموقع فيسبوك.

قالت شيرين: " اسم البكتيريا التي أصيبت بها السيدة هي "الضمة" ويطلق عليها علميا (Vibrio parahaemolyticus)، وهذا النوع ينتقل إلى الإنسان عبر تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهوة جيدا".

تابعت: "من أبرز الأمراض التي تنقلها هي الكوليرا والإنتان، ويمكن أن تصيب الأشخاص عبر السباحة في البحار عن طريق تلوث جروح موجودة بالفعل في أجسامهم".

أضافت رئيس لجنة سلامة الغذاء: "أنها نوع من البكتيريا السالبة التي تنشط في المياه المالحة، وانتقالها إلى الأشخاص عن طريق الغذاء يكون بسبب تناول مأكولات بحرية نيئة أو غير مطهوة جيدا أو طعام ملوث بفضلات إنسان مصاب بهذه البكتيريا".

أوضحت: "من المؤسف أن الأشخاص تتعامل مع الأسماك على أنها غير ناقلة للأمراض على الرغم إن الدودة الشريطية تنتقل إلى الإنسان عبر لحوم الأبقار أو الخنازير أو الأسماك المصابة".

حددت الدكتورة طرق للوقاية من الأمراض أو الطفيليات في أثناء تناول الأسماك:

- الاستغناء عن رأس السمكة وأحشائها.

-الابتعاد عن تناول الأسماك والمأكولات البحرية النيئة، مثل السوشي والسلمون المدخن الشبه نيئ.

-حفظ الأسماك في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل استهلاكها لضمان قتل أي حويصلات لأي نوع من الديدان موجودة بعضلاتها .

-تعريض الأسماك للطهو الجيد، ويمكن أيضا عمل فتحات في لحمها لتصل الحرارة إلى كافة عضلات السمكة.

-الأسماك المدخنة والمملحة ضروري جدا وضعها في الفريزر لمدة يومين قبل الاستهلاك.

-الابتعاد عن شوي الأسماك دون تنظيف أحشائها، ومن الضروري الشوي جيدا بحيث تصل الحرارة داخل اللحم.

-الامتناع عن السباحة أو التعامل مع أي مياه معرضة لمصادر تلوث.

-عند الإصابة بإسهال مائي أو قيء أو قشعريرة أو الشعور بتورم واحمرار أو حكة في أي جرح بالجسم بعد السباحة أو التعامل مع مأكولات بحرية نيئة يجب استشارة الطبيب فورا.

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