الامارات | إنقاذ مريضة في دبي.. أصيبت بـ 3 جلطات في وقت واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي بدبي، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ 47 عاماً، وصلت إلى المستشفى في حالة حرجة نتيجة إصابتها بثلاث جلطات في وقت واحد، كادت أن تودي بحياتها.

وقال استشاري جراحة الأوعية الدموية في مستشفى التداوي الدكتور ساهر عرعور إن «قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل، مريضة، تعاني آلاماً شديدة في الصدر، وارتفاعاً في درجة الحرارة، ونقصاً في مستوى الأكسجين بالدم، فتم إخضاعها على الفور للفحوصات الطبية اللازمة باستخدام تقنيات متطورة، ليتبين إصابتها بجلطات دموية موزعة على جسدها، تهدد حياتها، وتحتاج إلى قسطرة عاجلة».

وأضاف «أظهرت الفحوصات الطبية إصابة المريضة بتجلط في الأوردة العميقة في الطرف السفلي والبطن، إضافة إلى تجلط في الشرايين الرئوية، وعلى الفور تم تحويلها إلى وحدة العناية المركزة، وتحضيرها لإجراء قسطرة تحت الأشعة لاستخراج الجلطات، وإنقاذ حياتها في أسرع وقت».

وتابع الدكتور ساهر: «تبين أن المريضة كانت تعاني منذ أيام عدة من آلام في الطرف السفلي، دون أن تعلم بإصابتها بهذه الجلطات إلى أن جاءت إلى المستشفى وتم فحصها»، مؤكداً أن حالتها صنفت بالحرجة لاحتمال انتقال الجلطات من الطرف السفلي إلى الرئتين، والتي كانت ستودي بحياتها.

وأكمل «بعد تحضير المريضة بشكل طارئ، تم نقلها إلى قسم القسطرة واستخراج التخثرات الدموية، ووضع دعامات في الأوردة لمنع حدوث أي جلطات جديدة حفاظاً على حياتها».

وذكر الدكتور ساهر أنه بعد الانتهاء من اجراء القسطرة، تم إدخال المريضة إلى غرفة العناية المركزة، ومتابعة حالتها بشكل مستمر إلى أن بدأت في التعافي، وخرجت من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وعزا الفريق الطبي إصابة المريضة بهذه الجلطات لعوامل عدة، منها إصابتها بالسمنة، والجلوس الطويل، وقلة الحركة، إلى جانب عوامل وراثية.