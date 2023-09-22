6 ألوان أساسية في شتاء 2024.. سيطرت على تصاميم أسابيع الموضة بالعالم

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

رغم انتهاء أسابيع الموضة في أوروبا ونيويورك، إلا أن هناك مجموعة من الألوان الأساسية، التي اتفقت عليها كثير من دور الأزياء العالمية، أبرزها الأحمر، والبرتقالي، والأرجواني وغيرها من الألوان التي عكست الجرأة والعصرية في ملابس العارضات، وفق موقع «Style Craze» البريطاني.

الأحمر يتصدر ألوان الشتاء الأساسية

البداية من اللون الأحمر، من أهم ألوان أسابيع الموضة لشتاء عام 2023-2024، الذي يدل على العاطفة والطاقة والجرأة.

الأرجواني

الفيفا الأرجواني، عبارة عن لون أحمر بدرجات أرجوانية، ظهر في أسبوع الموضة في لندن وكان اللون خاطفًا للأنظار، بجانب كونه أحد الألوان الأكثر شعبية لموسم الشتاء، ويمكن العثور عليه في مجموعات ملابس عديدة.

البرتقالي

في شتاء العام الجديد يعود اللون البرتقالي للسيطرة مرة أخرى،ليحافظ على استمراره من الخريف حتى الشتاء المقبل، ذلك لأنه متعدد الاستخدامات، ويمكن أن يتكيف مع أنماط مختلفة، من الأنيقة إلى غير الرسمية، ويمكنك استخدامه لتنسيق الملابس الرسمية، مثل فساتين السهرة أو بدلات المكتب، بالإضافة إلى مزيد من الإطلالات غير الرسمية، مثل السترات كبيرة الحجم أو السترات الشتوية.

اللون الأصفر

بالمسبة للون الأصفر، هو البطل بلا منازع لموسم أزياء خريف وشتاء 2023-2024 في أسابيع الموضة، لأنه مرتبط بدفء وحيوية الشمس، كما أنه اتجاهًا من المقرر أن يستمر مع مرور الوقت، لأنه متعدد الاستخدامات، ومناسب لجميع أنواع الملابس، من البلوزات إلى الفساتين، ومن البدلات إلى السراويل، ويمكن دمجه مع الألوان المحايدة، مثل الأبيض والأسود، وأيضًا مع ألوان أكثر حيوية، مثل الأحمر والأخضر الزمردي.

الأزرق الفاتح

بالنسبة للون الأزرق، فهو اتجاه الموضة الحقيقي لموسم خريف وشتاء 2023-2024 ومن بين المصممين الذين استخدموا اللون الأزرق المرجاني في مجموعاتهم جوتشي، في أسبوع الموضة بباريس، إذ عرضت معطفًا راقيًا من الفرو الأزرق المرجاني، مثاليًا للمناسبات الرسمية، بجانب فستانًا بفتحات باللون الأزرق المرجانية، مثاليا للنساء اللاتي يرغبن في إظهار أنوثتهن بلمسة من الأناقة والأصالة.

الأزرق الزهرى

ظهر اللون الأزرق الزهري، في أسبوع ميلانو، وهو مثالي لتصميم ملابس ذات خطوط ناعمة وأنثوية، لأنه يرمز إلى الرومانسية، مثل الفساتين والبلوزات والإكسسوارات كالأحزمة والأوشحة.