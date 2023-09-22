علامة مبكرة تظهر على الوجه تشير إلى سرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان البنكرياس عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا ويُعرف باسم "القاتل الصامت"، لأنه لا يظهر أي أعراض في مراحله الأولية، ما يجعل اكتشافه شبه مستحيل.

وأوضح الدكتور الهندي أشيش باسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مركز بال مول الطبي العلامات التحذيرية التي يجب البحث التي تشير لسرطان البنكرياس، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال أشيش: "عندما تظهر الأعراض، غالبًا ما تكون غامضة وتتداخل مع العديد من الحالات الأخرى الأقل خطورة.

وعادةً ما تبدأ أعراض سرطان البنكرياس بالظهور عندما يصل السرطان إلى مرحلة أكثر تقدمًا.

وهذا هو أحد الجوانب الصعبة لسرطان البنكرياس، لأنه يميل إلى أن يكون بدون أعراض في مراحله المبكرة عندما يكون قابلاً للعلاج.

كما أن المرحلة المحددة التي تظهر فيها الأعراض تختلف من شخص لآخر، ولكن في كثير من الحالات، تصبح الأعراض ملحوظة عندما يكون السرطان قد تقدم بالفعل.

وحذر من أن إحدى علامات سرطان البنكرياس التي قد تلاحظها في وجهك هي "اليرقان".

ويتسبب ذلك في تحول بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر، وقد يكون أقل وضوحًا عند الأشخاص ذوي البشرة السوداء أو البنية.

ومن إحدى العلامات الأولى أو التحذيرية التي قد تترافق مع سرطان البنكرياس هي اليرقان غير المؤلم.

واليرقان هو حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر بسبب تراكم البيليروبين في الجسم.

وفي سرطان البنكرياس، يمكن للورم الموجود في رأس البنكرياس أن يسد القناة الصفراوية، ما قد يؤدي إلى هذا العرض، ومع ذلك، هناك أعراض أخرى يجب البحث عنها.

والعلامات والأعراض الأخرى التي قد تتطور مع تقدم سرطان البنكرياس تشمل آلام البطن، وفقدان الوزن غير المبرر، وفقدان الشهية، وآلام الظهر، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ومرض السكري الجديد.

وأوضح الدكتور أنه من السهل الخلط بين علامات الإصابة بسرطان البنكرياس وبين شيء آخر.

وقال: "العديد من الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس يمكن أن تتداخل مع أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي".

أضاف: "بعض الأعراض التي يمكن الخلط بينها وبين الحالات الأقل خطورة تشمل آلام البطن واليرقان وفقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية وآلام الظهر ومشاكل في الجهاز الهضمي".

ولكن إذا شعرت بأي أعراض، فيجب عليك استشارة الطبيب فورا.

ومن المهم ملاحظة أن الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الحالات غير السرطانية الأخرى أيضًا، لذا فإن الإصابة بأي منها لا تعني بالضرورة أنك مصاب بهذا السرطان.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض مستمرة أو مثيرة للقلق، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص لإجراء التقييم والتشخيص المناسبة.

كما إن الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس وعلاجه يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير.

أعراض سرطان البنكرياس:

ألم البطن أو الظهر.

اصفرار الجلد أو بياض عينيك (اليرقان).

فقدان الوزن غير المبرر.

تغييرات في البراز.

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