5 نصائح.. مواصفات "لانش بوكس" صحي لطفلك قبل الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يستعد أولياء الأمور لتجهيز مستلزمات الدراسة أطفالهم، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، ومن بين هذه الأدوات علبة حفظ الطعام "اللانش بوكس".

واللانش بوكس الصحي هو ذلك الذي يوفر للطفل جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها لنموه ونشاطه.

وفي التقرير التالي نوضح طرق اختيار لانش بوكس صحي وفقًا لما أوضحه الدكتور أسامة صلاح استشاري التغذية في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وقال إن هناك أنواع من علب الطعام قد تضر بصحة الأطفال بمجرد تفاعلها مع الأطعمة، ولا بد من الانتباه عند الشراء، واتباع النصائح التالية للحصول على "لانش بوكس" صحي:

وواصل: "يجب أن يكون اللانش بوكس محفورًا عليه الرقم 5 من الأسفل، بالإضافة لضرورة البحث عن تلك الكلمة على العلبة، أو الزجاجة، "BPA free"، لأنها تشير إلى خلو البلاستك من مادة ضارة تسمى Bisphenol A تسبب مشكلات خطيرة على صحة الجسم.

وفيما يلي بعض النصائح لتحضير لانش بوكس صحي:

1- الحرص على ضرورة وضع كافة أنواع الطعام المفيدة لصحة طفلك وعمره.

2- استخدام الأطعمة الطازجة.

3- وضع الخضروات والفواكه مثل الخيار والجزر، والخس والجرجير والبرتقال، وشرائح التفاح.

4- وضع البروتينات، مثل شرائح من الديك الرومي أو البيض أو الجبنة، أو السمك.

5- وضع بعض منتجات الألبان مثل الزبادي بالفراولة أو التوت، أو علبة من الحليب.

ونصح بضرورة تنظيف اللانش بوكس جيدًا وتجفيفه، ووضع مناديل أسفل الطعام لمنع تفاعله مع اللانش إذا كان رطبًا.

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