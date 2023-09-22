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لقطات من حفل زفاف ليلى عدنان طفلة الكبير أوي.. حضور مميز للنجوم ورقصة خاصة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ليلى عدنان

لفتت ليلى عدنان، المعروفة باسم«سو» نسبةً إلى دورها في مسلسل الكبير أوي، الموسم الثاني، الأنظار إليها بتغير ملامحها، وبرغم أنها أصبحت شابة تتمتع بجمال استثنائي، إلا أن الجمهور لا يزال يتذكر شخصيتها وتمثيلها التلقائي وخفة دمها في الكبير أوي، حينما كانت بعمر الـ12 عامًا.

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 لقى حفل زفاف ليلى عدنان، صدى كبير وتفاعل من قبل متابعيها، خاصة مع اللقطات الاستثنائية التي ظهرت فيها رفقة عريسها، حيث احتفلت بخطبتها قبل عامين على شاب من خارج الوسط الفني في حفل عائلي آنذاك داخل منزلها، فيما فاجئت المتابعين قبل يومين فقط بحفل زفافها.

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مفاجأة الفرح بحضور أستاذها الجامعي

حرص العديد من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل زفاف ليلى عدنان، كالمخرج  والفنان أشرف عبدالباقي، كما تفاجئت بحضور خاص لأستاذها في الجامعة والذي تجمعها به علاقة أبوية من نوع خاص، وكانت شاركت عبر خاصية «استوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو من الحفل وهي ترقص معه على أغنية «ايه اليوم الحلو دا»، للفنان أحمد سعد، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «كنت أحسن دكتور في الجامعة وحتى بعد التخرج والله، أحلى مفاجأة في الفرح».

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من هي ليلى عدنان؟

-  ليلي عدنان، تبلغ من العمر 23 عامًا.

- شاركت في مسلسل الكبير أوي، الجزء الثاني، أمام الفنان أحمد مكي ودنيا سمير غانم، وعدد من النجوم والنجمات.

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- شاركت ليلى عدنان مسلسل شارع عبد العزيز مع عمرو سعد، وفيلم بنات العم بطولة أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، فضلا عن ظهورها في مسلسل «على كف عفريت» من بطولة خالد الصاوي.

- شاركت، في 16 عملا فنيا، وكانت آخر تجربة فنية لها مسلسل «حي السيدة زينب»، عام 2021.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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