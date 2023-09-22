أغرب هدية من منى زكي لزوجها أحمد حلمي.. ماذا كان رد فعله؟ (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة الفنان أحمد حلمي والفنانة منى زكي، دائمًا ما تكون محل اهتمام من قبل المتابعين، كونهما من أهم وأشهر الثنائيات في الوسط الفني، بالإضافة إلى كونهما من أنجح وأشهر الفنانين على الساحة، ما يجعلهم يتصدرون التريند ومحركات البحث، بين الحين والآخر.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أغرب هدية تلقاها الفنان أحمد زكي من زوجته منى زكي، وكواليس العلاقة بينهم.

تفاهم وتقدير وهدية غريبة ومختلفة

سبق وتحدثت الفنانة منى زكي، عن كواليس وطبيعة العلاقة التي تجمعها بزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكدت وجود تفاهم فيما بينهما، وقدرة لكل طرف على التعامل مع الأخر وتقدير ظروفه النفسية.

وعن أغرب هدية قدمته له، قالت: «عيد ميلادنا في يوم واحد وصدفة غريبة جدا، كنت فكراه بيشتغلني في الأول وقولتله أكيد بتكذب، وطلع للأسف في نفس اليوم وهي حاجة مش ظريفة، وطول الوقت بحس إنه يوم جوزي مش بتاعي، وعيد ميلادي هو يوم أحمد، بطلنا نجيب هدايا».

«أول مرة جابلي هدية كانت أغلى هدية، كانت سلسلة ذهب كإنها عروسة بنوتة وكاتب اسمه على ضهرها بيثبت حالة»، كانت تلك الهدية الأولى التي تلقتها منى زكي من الفنان أحمد حلمي قبل الزواج.

إنفتيشن لـ spa

وعن أغرب هدية قدمتها الفنانة منى زكي، لزوجها الفنان أحمد حلمي، قالت خلال الحلقة: «جبتله أول مرة حاجة مش شبهه خالص، جبتله دعوة لسبا ويقضي يوم يدلع نفسه ويعمل مساج، شافها غريبة أوي، ومش مناسبة لأي راجل».

قصة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

وكان تحدث الفنان أحمد حلمي، عن قصة تعارفه وزواجه من الفنانة منى زكي، خلال استضافته في برنامج«صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، قائلًا: «شوفتها للمرة الأولى عند المنتج محمد فوزي، وبدأت علاقتنا كصداقة واتطورت جدا، وأعجبت بها، وهي ولا مرة خدت بالها، كنت كل ما أشوفها بعد كدة أحس برهبة، صارحتها بحبي وكلمت أخوها علشان أخطبها قبل ما يرجع باباها من السفر، لما قابلته كان متفهم جدا لوضعي، ومسألنيش عن إمكانياتي المادية لإنه أدرك إننا بنحب بعض».

طلب وحيد وشبكة بـ40 ألف جنيه

والد الفنانة منى زكي، طلب من الفنان أحمد حلمي، حينما تقدم لخطبتها طلب وحيد، والذي قال عنه حلمي: «طلب مني منخرجش مع بعض، وإني أزورها في البيت أو نخرج مع صحابنا، وقالي هرجع تاني بعد سنة وقولي عملت إيه، ووقتها كنت فاكر إني مش هعمل حاجة لأن مكانش معايا فلوس والمدة كانت قليلة جدًا، كمان حدد مبلغ معين للشبكة وكان 30 أو 40 ألف جنيه».