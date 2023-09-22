أول منحوتة لسيدة محجبة في إنجلترا.. تمثال «قوة الحجاب» طوله 5 أمتار وصنع من الفولاذ (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمثال ضخم يبلغ طوله نحو 5 أمتار ويزن ما يقرب من طن، عبارة عن منحوتة فنية لإمرأة محجبة، تتوشح بغطاء الرأس التقليدي للزي الإسلامي، زين مدينة برمنجهام، ثاني أكبر المدن في بريطانيا، من تصميم الفنان لوك بيري، لفت أنظار المواطنين في الشارع البريطاني، حيث يعد التمثال تكريمًا للنساء المحجبات، وشارك في تصميمه عدد من الفتيات المحجبات وغير المحجبات، ما يعد لفتة فريدة من نوعها تحدث نادرا في العالم.

أول تمثال للمرأة المحجبة في العالم

«قوة الحجاب».. هكذا أطلق على التمثال المنحوت من تصميم الفنان لوك بيري، الذي سيتم تركيبه في منطقة «سميثويك»، في «ويست ميدلاندز»، في أكتوبر المقبل، وفق موقع«برمنجهام لايف» البريطاني.

مؤسسة خيرية وراء التنفيذ

تعد اللافتة الأولى من نوعها.. وبذلك تعتبر المنحوتة أول تمثال في العالم لامرأة ترتدي الحجاب الإسلامي التقليدي في العالم، والذي تم تنفيذه من قبل مؤسسة خيرية مهتمة بتراث مجتمعات المهاجرين في برمنجهام، وهي Legacy West Midlands.

النحات لوك بيري يروي كواليس صناعة التمثال

النحات الشهير لوك بيري، صاحب التصميم الخاطف للأنظار، تحدث عن كواليس التصميم خلال تصريحات، نقلتها العديد من وسائل الإعلام البريطانية: «النساء المحجبات، جزء لا يحظى بالتمثيل الكافي في مجتمعنا، ولكنه جزء مهم للغاية، إنهن بحاجة إلى الرؤية، وهذا أمر مهم للغاية، إن مستقبل بلادنا يدور حول ما يوحدنا، وليس ما يفرقنا».

رد فعل الناس أذهل النحات

وتحدث الفنان لصحيفة «الإندبندنت»، عن رد فعل الناس حول التمثال المنحوت للمرأة المحجبة، قائلًا: «لقد كان رد الفعل إيجابيًا حقًا، لقد شاهد الناس بعض الصور، لكنهم في الواقع لم يروا التمثال نفسه، واعتقد أن الناس معجبون حقًا بالحجم بالتأكيد، ولكن مستوى التفاصيل، اعتقد أنه فاجأ الناس أيضًا، وهذا مرضٍ حقًا، متحمس جدًا للانتهاء منه، اعتقد أنه سيكون جزءًا محبوبًا من المجتمع».

مصنوع من الفولاذ

وعن كواليس تصنيع التمثال المنحوت، قال المصمم لوك بيري: «مصنوع من الفولاذ الذي سيتم جلفنته قبل اكتماله، إننا بحاجة لرؤية مثل هذا التمثال أمامنا، فهو أمر مهم للغاية، لذا كان العمل عليه يتطلب وقتًا كبيرًا، لأننا لم نكن نعرف كيف سيبدو حتى الآن».

«سيكون في سميثويك»، هكذا حدد المصمم لوك بيري، مكان تواجد التمثال المنحوت للمرأة المحجبة، وسبب اختيار موقعه، مضيفًا: « يوجد جزء كبير من المجتمع الذي ينتمي إلى العقيدة الإسلامية في هذه المنطقة، إنه شيء يشعر الناس به بشدة، ويتعاطفون معه، ويشعرون بالسعادة والراحة تجاه ارتداء الحجاب».

قوة الحجاب.. في قلبها وعقلها

ويدون عبارة ملفتة على التمثال المنحوت، يوضح الهدف منه وعن الاسم الذي أطلق عليه، الذي حمل اسم «قوة الحجاب»، وكتب عليه بعض الكلمات والعبارات، جاءت كالتالي: «من حق المرأة أن تحظى بالحب والاحترام مهما كانت ملابسها، قوتها الحقيقية تكمن في قلبها وعقلها».