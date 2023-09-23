طرق طبيعية للتخفيف من أعراض نزلات البرد لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

من الطبيعي أن يتعرض الأطفال لحالات العدوى بنزلات البرد وهم في عمر المدرسة من 8 إلى 12 مرة سنويا.

وتتمثل الأعراض الشائعة لنزلات البرد في السعال أو الحمى أو عدم الرغبة في الاستمتاع بلعبته المفضلة.

وفيما يلي بعض الوسائل المنزلية المفيدة التي تساعد في علاج نزلات البرد، وفقا للمركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية.

العسل لعلاج السعال

يحظى العسل بأهمية كبيرة في التخفيف من السعال، ويعتبر من العلاجات المنزلية التي لا تتطلب إقناعا كبيرا للآباء، وأشار المركز الاتحادي للتوعية الصحية إلى أن هناك أدلة عملية على أن العسل يساعد في علاج السعال الحاد لدى الأطفال.

ومع ذلك ليس هناك معلومات بشأن المقدار المناسب من العسل أو الأنواع المفضلة، ولذلك يتعين على الآباء تجريب ذلك، وأكد المركز الألماني على أن العسل ليس مناسبا للرضع الأقل من 12 شهرا، لأن العسل قد يشتمل على جراثيم قد تشكل خطورة على الحياة.

محلول ملحي لعلاج الرشح

نصح المركز الاتحادي للتوعية الصحية باستعمال المحلول المحلي لعلاج الرشح، حيث يمكن إعداد قطرات الأنف في المنزل عن طرق إذابة جرام واحد من ملح الطعام في 100 مللي لتر من الماء.

ويتم تقطير هذا المحلول في أنف الأطفال، ويساعد على الحد من تورم الأغشية المخاطية في الأنف، وبالتالي يتمكن الطفل من التنفس بشكل أفضل.

الكمادات الفاترة لعلاج الحمى

تساعد الكمادات الفاترة على ربلة الساق في تبريد الجسم والتخفيف من الحمى، ويمكن استعمال مناشف قماشية كبيرة، ومن الأفضل أن تكون مصنوعة من القطن أو الكتان، وحذر المركز الألماني من أن تكون الكمادات باردة للغاية، ولكن يجب ترطيب الكمادات بمياه فاترة وعصرها ثم لفها حول ربلة الساق.

وأوضح المركز الاتحادي للتوعية الصحية أن الكمادات المبللة تتكون من ثلاث طبقات، حيث يتعين على الآباء وضع قطعة قماش قطنية جافة فوق المنشفة المبللة، ثم تغطيتها بقطعة قماش أكثر سُمكا أو استعمال وشاح لهذا الغرض.

ويجب أن تظل الكمادات على ربلة الساق حتى تصبح دافئة مثل درجة حرارة الجسم، ويجب إزالة الكمادات بعد 10 دقائق حتى لا يصاب الأطفال الصغار بالبرد الشديد، وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا يمكن أن تظل الكمادات لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

وشدد المركز الألماني على عدم استعمال الكمادات الفاترة إذا كان الطفل يعاني من قشعريرة أو كانت أقدامه باردة.