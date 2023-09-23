الامارات | مركز جمعة الماجد يضيء على «الحلائب والجلائب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، بالتعاون مع مركز الجواد العربي (بيت العرب) في الكويت، أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «كتب الحلبة والسباق التراثية.. كتاب الحلائب والجلائب لعيسى بن لهيعة ت ٢٥٧هـ أنموذجاً»، قدمها الباحث بمركز الجواد العربي يحيى عبدالله الكندري.

هدفت المحاضرة إلى إحياء تراث الحلبة والسباق المخطوط والمفقود، ودراسة نصوصه والبحث عن مخطوطاته.

وقسم الكندري موضوع محاضرته إلى ثلاثة محاور: بدأ الأول بنمط الحلبة والسباق وما ألف فيه من تصانيف فقهية وحديثية وأخبارية ولغوية، مشيراً إلى المخطوط والمطبوع والمفقود الذي توافرت منه نقول، وفي المحور الثاني تناول سيرة المؤلف عيسى بن لهيعة وندرة ترجمته وإهمال المؤرخين لذكره عبر ما توافر من نصوص عزيزة، وختم في المحور الثالث بالنصوص التي وصلت إلينا من كتابه «الحلائب والجلائب» تحليلاً ودراسةً وتقريباً لها.

وشهدت المحاضرة تفاعلاً من الجمهور المشارك، ومداخلات من متخصصين في الموضوع من السعودية ومصر وعدد من الدول، وطرح أصحابها العديد من الأسئلة والاستفسارات.