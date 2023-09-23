الامارات | كُتاب بارزون يقاضون «أوبن أيه آي» بسبب انتهاك حقوق النشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع العديد من الكتاب البارزين في أميركا الشمالية، من بينهم جوناثان فرانزن، وجون جريشام، وجودي بيكو، وجورج آر آر مارتن، دعوى قضائية ضد شركة «أوبن أيه آي» بسبب انتهاك حقوق النشر.

وأظهرت وثائق المحكمة أن الشركة الناشئة التي شاركت في تمويلها شركة «مايكروسوفت»، استخدمت أعمالهم دون الحصول على تصريح لتطوير الذكاء الاصطناعي.

ولم تعلق شركة «أوبن أيه آي»، التي انبثق عنها برنامج الدردشة «تشات جي بي تي»، حتى الآن على الدعوى القضائية.

ويمثل الكُتاب جميع أعضاء رابطة الكتاب البالغ عددهم نحو 13 ألف عضو.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي احتج آلاف الأعضاء بالفعل في رسالة مفتوحة ضد الاستخدام الحر لأعمالهم من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي. ويصر كتاب السيناريو المقيمون في الولايات المتحدة أيضاً على وجود قواعد تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحسين الأجور، كجزء من الإضراب المستمر منذ مايو الماضي، وانضم إليهم العديد من الممثلين في يوليو.

ويعد هذا أول إضراب مزدوج للممثلين وكتاب السيناريو في الولايات المتحدة منذ أكثر من 60 عاماً، وتوقف إنتاج الأعمال السينمائية إلى حد كبير في هوليوود.