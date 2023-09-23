الامارات | مهرجان أبوظبي يقدّم «ميديا» بالتعاون مع تياترو ريال في مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان أبوظبي، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن تقديمه أوبرا «ميديا»، أحدث إنتاجاته المشتركة مع تياترو ريال في مدريد، التجربة المسرحية التي تقتبس المأساة اليونانية الكلاسيكية. وبدأ العرض المسرحي في تياترو ريال من 19 الجاري.

وأحيا الإنتاج المشترك الجديد، في عرضه العالمي الأول تحفة لويجي تشيروبيني الشهيرة خلال افتتاح الموسم لمسرح تياترو ريال الشهير عالمياً.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي هدى إبراهيم الخميس: «نتعاون مع كبريات المؤسسات العالمية لتقديم أعمال الإنتاج والتكليف الحصري، سعياً لتمكين نهضة الفنون والاحتفاء بكبار الفنانين العالميين، ونواصل شراكتنا مع تياترو ريال، عبر الإنتاج المشترك لأوبرا (ميديا) ضمن افتتاحية موسم دار الأوبرا الإسبانية الرائدة، في عرض عالمي أول، إذ يستعيد العمل رائعة لويجي تشيروبيني بقيادة قائد الأوركسترا إيفور بولتون، والمخرج المسرحي والمصمم باكو أزورين، مع السوبرانو ماريا أجريستا».