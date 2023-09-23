الامارات | لهذه الأسباب "المخيفة".. لا تتركوا فرشاة الأسنان في الحمّام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوصي الأطباء بعدم تخزين فرشاة الأسنان في المرحاض لأنه يمكن أن تلتقط جراثيم وملوثات من المرحاض.

وتوضح طبيبة الأسنان بايال بهالا: "تخزين فرشاة أسنانك في الحمام يمكن أن يعرضها لمختلف المخاوف المتعلقة بالنظافة، ولكن مستوى المخاطر يمكن أن يختلف اعتمادا على بيئة الحمام وعاداتك المحددة".

وقالت الدكتورة بهالا إن البكتيريا المتطايرة يمكن أن تشكل مشكلة، لأنه: "عندما تقوم بغسل المرحاض، خاصة مع فتح الغطاء، يمكن أن تتطاير قطرات الماء الصغيرة التي تحتوي على البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتستقر على الأسطح القريبة، بما في ذلك فرشاة أسنانك".

وعندما تكون فرشاة أسنانك قريبة من المرحاض، فإنه "من المرجح أن تتلامس مع الجزيئات المحمولة بالهواء ورذاذ الماء" والتي من المحتمل أن "تؤدي إلى التلوث".

وتميل الحمامات أيضا إلى أن تكون بيئات رطبة، ما قد يعزز نمو البكتيريا والعفن على فرشاة أسنانك.

وفي الحمامات المشتركة، هناك أيضاً "احتمال أكبر للتلوث المتبادل، حيث قد يستخدم العديد من الأشخاص المساحة ويلمسون أسطحا مختلفة".

وبالنسبة لجزيئات البراز، فإنه من الممكن أن تكون باقية على فرشاة أسنانك بحسب الدكتورة بهالا، موضحة: "من الممكن أن تتواجد جزيئات البراز في بيئة الحمام، بما في ذلك على الأسطح مثل فرشاة الأسنان الخاصة بك. ويمكن أن يحدث هذا عندما يتم تنظيف المراحيض دون إغلاق الغطاء، كما يمكن أن يؤدي التنظيف إلى إطلاق قطرات ماء صغيرة في الهواء قد تحتوي على بكتيريا برازية وكائنات دقيقة أخرى".

وللحد من خطر ملامسة جزيئات البراز لفرشاة أسنانك، يمكنك اتباع نصائح النظافة مثل شطف فرشاة أسنانك قبل الاستخدام، وتخزينها في وضع مستقيم، واستخدام غطاء فرشاة الأسنان، وإغلاق غطاء المرحاض عند التنظيف.

واقترحت أيضاً "شطف فرشاة أسنانك جيدا بماء الصنبور قبل استخدامها" لأن ذلك "يمكن أن يساعد في إزالة أي ملوثات محتملة. وقم أيضا بتخزين فرشاة أسنانك في وضع مستقيم في كوب فرشاة الأسنان للسماح لها بالجفاف في الهواء. وتأكد من أنها لا تلمس فراشي الأسنان الأخرى لمنع التلوث المتبادل".

وحسب (روسيا اليوم) سلطت الدكتورة بهالا الضوء على أهمية استبدال فرشاة الأسنان "كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو قبل ذلك" حتى تكون صحية وفعالة، وأضافت: "أغلق غطاء المرحاض قبل التنظيف لتقليل انتشار الجزيئات المحمولة بالهواء، واستخدم غطاء فرشاة الأسنان الذي يسمح بالتهوية لحماية فرشاة أسنانك من الملوثات في الحمام، ونظف حامل فرشاة الأسنان أو الكوب بانتظام لمنع تراكم البكتيريا والعفن".