فيديو مؤثر لابنة الفنان أشرف مصيلحي في رثاء والدها.. ذكريات على أنغام «بنت أبويا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني وعائلة الفنان أشرف مصيلحي بعد رحيله، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ليترك ورائه رصيدًا كبيرًا من المحبة في قلوب محبيه وأبنائه، كانت آخرهم ابنته الصغرى التي ودعته برسالة وفيديو مؤثر منذ ساعات عبر حسابها الرسمي على منصة «تيك توك» ليكن باقيًا في ذهنها رغم رحيله.

فيديو مؤثر لابنة الفنان أشرف مصيلحي

ودعت «مريم» والدها أشرف مصيلحي، بفيديو مؤثر وثقت خلاله مجموعة من الصور جمعتها به، في عدة مواقف بينها لحظة مرضه، بالإضافة للحظات وجودهما معًا أثناء قيامها برسم بعض اللوحات، لتعكس مشاعر الأبوة التي ظهرت في العديد من المواقف بينهما، فكانت «بنت أبويا» هي الخيار الأمثل لإيصال تلك المعاني الإنسانية في فيديو لم تتجاوز مدته دقيقتين، ليكن وداعها الأخير له بعد معاناته الطويلة في المستشفى مع المرض.

@mmariammeselhyyyy ربنا يرحمكoriginal sound - DoniaSaeed820

لم يكن الوداع من ابنته الصغرى فحسب، فقد نعاه نجله يوسف مصيلحي بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور «الإنستجرام»، بعد حضوره جنازة والده ليكتب قائلًا: «اللهم اكتبه عندك من الصابرين، وزده يقينًا وحبًا في لقائك، ومتع عينيه برؤية ملائكتك، اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله.. وزوجة خيرًا من زوجة وقه فتنة القبر وعذاب النار».

رحيل أشرف مصيلحي

عانى الفنان أشرف مصيلحي طويلًا مع رحلة السرطان، التي صارع معها ليكن الخاسر في النهاية، بعد ما هزمه السرطان واقعده طريح الفراش، لتسانده زوجته في رحلته وتكن خير معين له، إلى إن يرحل في الـ17 من سبتمبر الجاري، لتكن وافته عن عمر ناهز الـ49 عامًا قدم خلالها مشوارًا فنيًأ مميزًا، مع نخبة كبيرة من النجوم من أبرز أعماله قضية رأي عام، الرحايا، حجر القلوب، الباطنية، تاجر السعادة، في إيد أمينة وغيرها من الأعمال الفنية.