أعراض مبكرة قد لا تلاحظها تكشف الإصابة بـ سرطان المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك أكثر من 200 نوع من السرطان يمكن أن ينمو في جسم الإنسان، وتعتمد أعراض كل نوع على مكان وجوده ومدى خطورته.

وفي بعض الحالات، قد لا تثير العلامات القلق فورا، ما يعني أن السرطان قد يستمر دون اكتشافه لفترة طويلة.

وحذر أحد الخبراء من أن هذا قد يكون هو الحال بالنسبة لسرطان المعدة، حيث أن الأعراض المبكرة يمكن أن تكون غير واضحة.

وقالت الدكتورة ديبورا لي، من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت: "لسوء الحظ، غالبا ما يتم تشخيصه في وقت متأخر عندما يكون في مرحلة متأخرة ويكون العلاج غير ممكن".

تابعت: "الأعراض المبكرة لسرطان المعدة غالبا ما تكون خفيفة وغير واضحة، لذلك يتم تجاهلها على أنها حالات أخرى."

ووفقا للدكتور لي، تشمل هذه الأعراض ما يلي:

الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ بعد تناول الوجبات

عسر الهضم أو الارتجاع الحمضي

الغازات

ألم البطن

صعوبة البلع، وهذا عرض غير عادي، ويحتاج دائمًا إلى التحقيق.

ومع ذلك، مع تقدم السرطان يمكن أن يسبب أيضًا:

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

فقدان الوزن

براز أسود

وأضافت ديبورا: "مع مرور الوقت ونمو الورم، قد يحدث فقدان الشهية والغثيان والقيء وفقدان الوزن ويميل إلى الانتشار إلى الكبد والرئتين".

أوضحت: "تسبب نقائل الكبد (عبارة عن حالات نمو سرطانية تنبثق من الأورام البعيدة عن الكبد) اليرقان وألمًا في الجانب الأيمن العلوي من البطن والغثيان والقيء، ونقائل الرئة ضيق التنفس وألم في الصدر والالتهاب الرئوي".

أشارت: "يمكن الخلط بين أعراض سرطان المعدة والارتجاع المعدي أو القرحة الهضمية أو حصوات المرارة أو سرطان البنكرياس."

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب على الأشخاص التحدث إلى الطبيب إذا كانوا قلقين بشأن أي من الأعراض المذكورة أعلاه.

وقالت: "راجع طبيبك إذا كنت تعاني من عسر هضم جديد ومستمر أو أعراض أخرى في الجهاز الهضمي، خاصة إذا كان لديك أيضًا علامات أخرى مثل فقدان الشهية والوزن أو صعوبة البلع.

وإذا تم اكتشاف سرطان المعدة مبكرًا، فإن التشخيص سيكون أفضل بكثير مما لو تم تشخيصه متأخرًا.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بمراجعة طبيبك إذا كان لديك:

مشاكل في البلع

كتلة في بطنك

فقدان كمية ملحوظة من الوزن

أعراض أخرى لسرطان المعدة تزداد سوءًا أو لا تتحسن بعد ثلاثة أسابيع

حالة تسبب أعراضًا في عملية الهضم لا تتحسن بعد ثلاثة أسابيع من استخدام علاجاتك المعتادة.

كيف تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة؟

العوامل التالية يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة:

كونه ذكرا

أن يكون عمرك أكثر من 55 عامًا

التدخين وهذا يضاعف المخاطر

الكحول

تناول نظام غذائي قليل الألياف، أو غني بالأطعمة المخللة أو اللحوم الحمراء أو الملح

عدوى الملوية البوابية، وهذا نوع من البكتيريا تعيش في المعدة ومن المعروف أنها مسببة للسرطان.

ونصحت: "يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة عن طريق تناول الطعام الصحي وتقليل اللحوم الحمراء وتناول المزيد من الألياف في نظامك الغذائي، والتوقف عن التدخين والابتعاد عن الكحول".

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