توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 23 أيلول إلى السبت 30 أيلول 2023

مهنياً: الجو العام جيد جدا يخدم مصالحك مع وجود كوكب الحظ المشتري في برج الثور الصديق الا انك سوف تدخل شهرا شمسيا تخف فيه الحركة والطاقة الفلكية مع وصول الشمس الى معاكستك من الميزان فتشعر انك تراوح مكانك وانك تريد التخلي عن كل شيء ورمي امالك في البحر لكن نصيحة هي في التأني وعدم خلط الامور والمحافظة على معنويات مرتفعة والتعامل مع المتغيرات بطريقة ناضجة وواعية ورصينة البداية ترابية بامتياز

عاطفياً: كوكب الزهرة من برج الاسد يزودك بحيوية مضاعفة في حياتك العاطفية وقد تطرأ انقلابات ايجابية في حياتك الشخصية فتظهر الفرص العاطفية السعيدة وتكون محطّ الأنظار والاهتمام أثناء السهرات والمناسبات الاجتماعية للعازب, تشرق بهالة مميزة وتفعل المستحيل من اجل ارضاء الحبيب